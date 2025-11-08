ノア８日の後楽園ホール大会でＧＨＣヘビー級王座戦が行われ、挑戦者のＹｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３２）が王者のＫＥＮＴＡ（４４）を撃破し、第４９代新王者に輝いた。

稲村はＷＷＥ・ＮＸＴでの海外武者修行を経て１０月１１日の両国大会で凱旋帰国しＫＥＮＴＡへ挑戦表明。この日の決戦が決定した。

稲村は序盤から闘志あふれるパワーファイトを展開。豪快なスロイダーを何度も連発するなど優位を築く。しかしＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥ（ダイビングボディープレス）を避けたＫＥＮＴＡからＧＡＭＥ ＯＶＥＲ（変形クロスフェイス）に捕らえられるピンチに。何とか粘り、ロープに逃れるがタイガースープレックス、ブサイクへのヒザ蹴りで追撃される窮地が続く。

それでもニーパッドを降ろしてのヒザ蹴りにはぶちかましで対抗。ラリアートを振り抜くと、ロープを何度も往復して２発目のラリアートも発射し逆転に成功した。粘るＫＥＮＴＡを無双でマットに叩きつけると最後はＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥを投下し３カウントを奪った。

試合後マイクを握った稲村は「ワッツ・アップ後楽園ホール！ アイ・アム・ソー・ハッピー！ 方舟シップのユニバースのみんな、ロング・タイム・ウェイトさせてアイム・ソーリー。Ｙｏｓｈｉｋｉ ＩｎａｍｕｒａがＧＨＣヘビーウェイトのチャンピオンになったぞ！」と喜びを爆発させた。

さらに引き上げるＫＥＮＴＡを「ミスターーーーーＫＥＮＴＡ」と呼び止め「今日、今、このプロレスリングノアのリングでユーとファイトできたこと、そしてユーからこのワンダフルなＧＨＣヘビーウェイトのベルトをゲットできたこと、これはマイ・トレジャーです。ユーはオールウェイズ・ベスト・レスラーです」とたたえた。

ここで稲村は方舟シップのキャプテンとして次期挑戦者を逆指名。清宮海斗をリング上へと呼び出した。「ミスター清宮。ユーはジーニアスで才能あふれるオーサムなレスラーです。ユーはミーの前を常に走っていました。そんな姿を見てミーはユーをビッグ・リスペクトしています。だからこそユーを超えたい」と対戦を直訴。清宮もこれに「オフコースでベリー・オーケーだよ！」と返し、ガッチリと抱擁を交わしていた。決定的となった次の王座戦の行方は…。