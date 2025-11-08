客室から絶景。八坂の塔を独占できる特別感。【ザ･ホテル青龍 京都清水】のテラス付スイートルーム
昭和8年（1933年）竣工の元清水小学校を改修した【ザ･ホテル青龍 京都清水】。教室を改装した客室や、増築部分の客室はもちろん、スイートルームや八坂の塔を間近に見られるテラス付きの客室など、多彩な間取りのゲストルームを用意。ここでは京都の眺望が素晴らしい137平米の「パノラミックスイート」を紹介します。
｜抜群の眺望を誇るホテル屈指の客室
増築棟にある「パノラミックスイート」は京都のパノラマビューを満喫できるシグネチャースイートです。東山の高台からの眺望は素晴らしく、南は京都駅周辺から北の山々まで見渡せるほか、すぐ目の前には清水のランドマークとして有名な八坂の塔が立っています。室内はリビングダイニングとベッドルーム、広いバスルームを備えます。
▲窓からは京都の街を見渡せます
解放感抜群の客室は南と西に向いた大きな窓に囲まれ、室内どこからでも景色を楽しめます。遠くには京都タワーも見えました。大きなソファのほかに、ビンテージ感のある上質なリビングチェアが置かれます。
▲ダイニングテーブルを用意
ベッドルームとは壁で仕切られ、家族で食事ができるようにダイニングテーブルを備えます。床はすべて大理石調に統一。金箔をモチーフにした天井は間接照明に照らされます。
▲群青色の壁の中にテレビが隠れていました
テレビを隠すことで日常から切り離され、旅ならではのリラックスしたひと時をすごせます。
▲京都の絶景を楽しむテラス
テラスからは法観寺の八坂の塔が間近に見られるほか、この部屋からは五山の送り火も見られます（東山の大文字の送り火のみ見えません）。
｜五重塔を望むベッドルーム
西と北に向いた窓があるベッドルームからも、間近に八坂の塔が見られます。隣にあるバスルームとの壁もガラス張りになっていて、どこにいても景色が楽しめる間取りです。
▲キングサイズのベッドは200cm×200cm。
▲眺望を楽しむためのイージーチェア
▲圧巻の景色。客室から八坂の塔を見られる贅沢
▲提灯風の照明も和の雰囲気
「パノラミックスイート」は、エキストラベッドを使えば大人が４名まで泊まれます。
｜コンパクトで高機能なダイニングエリア
客室には小さいながらもダイニングエリアが設けられ、ドリンクやおつまみの用意などに役立ちます。
▲ダイニングエリア
リビングの一角にあるダイニングエリアは、客室の他の雰囲気とは異なりスタイリッシュでモダン。かつ機能的なデザインです。
▲この客室だけに用意された日本茶のセット
茶器はロイヤルコペンハーゲンのブルーパルメッテをそろえ、一保堂茶舗のティーバッグは、玉露、煎茶、ほうじ茶を用意します。
▲ドリンク用のビルトイン冷蔵庫
ソフトドリンクやワインのほかドン・ペリニヨンなど有料のドリンクが冷えています。
▲小さな冷蔵庫にはフリードリンクを用意
クラフトビールや日本酒、ワイン、ソフトドリンクなどを無料で用意しています。
｜開放感たっぷりのウェットエリア
十分すぎるほどの広さがあるウェットエリア。ガラス張りのバスルームのほか、隣り合ったベッドルームともガラスで仕切られ開放感も十二分に得られます。
▲バスルームもガラス張り
▲使い勝手のいいダブルベイシンの洗面
レトロな雰囲気の水栓や照明が採用された上質な洗面。引き出しの中には箱入りのアメニティを用意。基礎化粧品類はありませんが、お願いするといただけます。
▲湯舟もゆったりサイズ
大きな据え置きタイプのバスタブが左右対称に置かれたスタイリッシュなバスルーム。シャワージェルとシャンプー、コンディショナーは、スペイン・バルセロナの高級スパブランド「ナチュラ ビッセ」をそろえます。檜の香りのバスソルトも用意され、爽やかな香りとともにバスタイムを楽しめます。
眺望を楽しめるホテルが少ない京都ですが、東山の高台に立ち、3方に窓を備えた「パノラミックスイート」は、まさに “京都を見渡すための客室” です。間近に立つ法観寺の八坂の塔も存在感が圧倒的。【ザ･ホテル青龍 京都清水】ならではの滞在を満喫してみてくださいね。＜text＆photo：湯川カオル子 予約・問：ザ・ホテル青龍 京都清水 https://www.princehotels.co.jp/seiryu-kiyomizu/＞