9人組グループ・超特急が7日、ライブ＆ドキュメンタリー映画の公開初日舞台挨拶に登場。メンバーたちが撮影の裏話を明かしました。

映画『超特急 The Movie RE:VE』は、6月から4 都市で計8公演行われ、約10万人を動員したアリーナツアーの裏側に密着した作品。パフォーマンスだけでなく、セットリストに込めた思いや、入念な準備の様子のほか、メンバーたちの苦悩や葛藤、グループへの熱い思いを語ったインタビューも収められています。

イベントの冒頭、リーダーのリョウガさん（31）は「みなさん最後まで全力で全力で楽しんでいきましょう、もちろんマスコミのみなさんも楽しんでいきましょう」と挨拶。

続くタクヤさん（30）は「今日はありがとうございます。ポップコーンは圧倒的に塩派です」となぜか宣言。そこに、マサヒロさん（27）が「みなさん、意外と映画見るときは、ポップコーンは買わないんですね。意外とみんな手が空いてるなと思って」と話をつなげると、アロハさん（25）は「僕は映画を見るときは絶対炭酸飲料を飲みます」と、映画館ならではのトークで会場を盛り上げました。

■撮影の裏話を語る「3年前じゃあんまり考えられなかった」

イベントの後半では、メンバー達がそれぞれ秘密にしている撮影時の出来事を発表。ハルさん（20）は「リハ終わりに僕とタクヤくんで、体力が尽きるまで20メートルシャトルランをしてました」と明かすと、タクヤさんも「なんか学生以来シャトルランやったことないなとふと思って。シャトルランができそうなフロアだったんで、ちょっとやってみようと思ってやらせていただきました」と明かしました。

一方、タクヤさんの答えは「朝イチのインタビュー収録」。理由については「ちょっと全然話がまとまってなくて、（映画の中で）僕しゃべってるカットがほぼないです。何言ってるかよくわからなくなっちゃって、自分でも。そこも注目してみてほしいなと思います」と語りました。

そして、カイさん（31）はインタビュー収録の裏側での出来事を告白。「インタビューの裏でみんなでゲームしてました。全員でレーシングゲーム。僕が持ってきたゲームでやってたんですけど、その光景を見ていて、（9人体制になった）3年前じゃあんまり考えられなかったような、みんなでわいわいと。みんなでゲームをしているみたいな光景が、すごく僕はほほえましくて。その光景を写真に撮ったので、いつか載せたいと思います」と、仲が深まったメンバーたちの様子を明かしました。