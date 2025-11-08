大きなファーえりで小顔見せ！モデル級のスタイルアップが叶う「秋アウター」って？

今季のトレンドはBIGサイズのアウター。流行を抑えたいけど、着太りしたくない……。そこで今回は、村瀬紗英とともに、小顔見えが叶う「ファーえりアウター」の着こなしテクをご紹介します。顔まわりを包み込む大きなえりのおかげで、モデル級の小顔が手に入るかも♡

めざせモデル級！小顔見えアウター 大きなファーえりとのギャップで小顔見せ トレンドはおさえつつ、顔を小さく見せたいという欲ばり乙女は、視線をそらす柄ものや視覚効果で目くらましできるアウターを選ぶのが正解！

Cordinate 顔まわりを包み込む大きなえりがキュート♡ 大きなえりが顔まわりを甘く包み込むボアコート。シンプルなあわせだからどんなシーンでも馴染んでくれる。 ブラウンレザーボアコート 22,000円／merry jenny 赤カーディガン 11,000円／lilLilly（lilLilly TOKYO）白コットンレーススカート 16,500円／ASURA（HANA KOREA）スニーカー 2,990円／GU

Item 【rienda】ブラウンビッグボアえりコート 大きめフードが目立つコンパクトボディ。ミニワンピのようなAラインで上品に♡ ブラウンビッグボアえりコート 19,800円／rienda（バロックジャパンリミテッド） 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／村瀬紗英（本誌専属）文／大熊芹奈

村瀬紗英