大きなファーえりで小顔見せ！モデル級のスタイルアップが叶う「秋アウター」って？
今季のトレンドはBIGサイズのアウター。流行を抑えたいけど、着太りしたくない……。そこで今回は、村瀬紗英とともに、小顔見えが叶う「ファーえりアウター」の着こなしテクをご紹介します。顔まわりを包み込む大きなえりのおかげで、モデル級の小顔が手に入るかも♡
めざせモデル級！小顔見えアウター
大きなファーえりとのギャップで小顔見せ
トレンドはおさえつつ、顔を小さく見せたいという欲ばり乙女は、視線をそらす柄ものや視覚効果で目くらましできるアウターを選ぶのが正解！
Cordinate 顔まわりを包み込む大きなえりがキュート♡
大きなえりが顔まわりを甘く包み込むボアコート。シンプルなあわせだからどんなシーンでも馴染んでくれる。
Item 【rienda】ブラウンビッグボアえりコート
大きめフードが目立つコンパクトボディ。ミニワンピのようなAラインで上品に♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／村瀬紗英（本誌専属）文／大熊芹奈
