新「コンパクトSUV」に大反響！ 全長3.8mボディ×“めちゃ広ッ車内”に「車中泊にも使えそう」の声も！ 今なら「56万円オトク」なのも嬉しい！ 専用外装＆“お洒落内装”のヒョンデ「インスタークロス」に注目！

ちいさなボディに広い室内空間…専用の意匠も魅力！

ヒョンデは2025年9月10日、コンパクトEV「インスタークロス」を正式に発売しました。

同社の人気EV「インスター」をベースに、アウトドア志向を強めた特別な仕様として登場したこのモデルは、都会の街中から自然豊かなフィールドまで、幅広いシーンにマッチする一台となっています。

冒険心を刺激する独自の仕様に、ネット上では多くの反響が集まっています。

コンパクトなボディなのに、大人2人が寝れる広い室内空間も大きな魅力！

インスタークロスのベースとなるインスターは、2025年4月に発表された全長約3.8mのコンパクトEVです。

小回りの利く5ナンバーサイズでありながら、一充電あたりの走行距離はWLTCモードで最大458kmを実現。

軽快な走行性能と高い実用性で、都市部を中心に高い人気を集めています。

そして2025年9月に追加されたインスタークロスは、そのラインナップの最上位に位置づけられる新グレードです。

全長3845mm×全幅1610mm×全高1715mmというコンパクトなボディながら、SUVテイストを取り入れた力強いデザインが印象的。

エクステリアは専用フロントバンパーやサイドシルプロテクター、大型ルーフバスケット、17インチの専用アルミホイールなどを装備し、街乗りでもアウトドアでも存在感を放ちます。

ボディカラーには、マット仕上げの「アマゾナスグリーンマット」「ダスクブルーマット」「アンブリーチドアイボリー」を含む全5色を用意。

シート素材は上質な合成皮革で、ブラックモノトーンとグレー×カーキのツートーンから選べます。

インテリアは10.25インチのカラーメーターとナビゲーションを組み合わせた先進的なコックピットを採用し、広々とした視界と上質な空間演出がなされています。

快適装備も充実しており、フロントシートにはヒーターとベンチレーション機能を搭載。真夏も真冬も快適にドライブを楽しめます。

また、室内は外観からは想像できないほど広く、長さ1920mm×幅1375mm×高さ1205mmの空間を確保。

これは一般的なダブルベッドとほぼ同等のサイズで、車中泊にも十分対応可能です。

リアシートは5：5分割可倒式でリクライニングとスライド機能を備え、荷物や乗員に合わせて自在にアレンジできます。

前席を倒せば完全なフルフラット状態となり、サーフボードやキャンプ用品など長尺物の積載も容易。

通常時のラゲッジ容量は280リットルですが、座席を倒すことで大人2人が横になって休めるほどの空間に変化します。

安全面では、ヒョンデの先進運転支援システム「Hyundai SmartSense（ヒョンデ・スマートセンス）」を標準装備。

衝突被害軽減ブレーキ、車線維持支援、高速道路走行時のステアリングアシスト、さらには360度の映像で周囲を確認できる「サラウンドビューモニター（SVM）」など、最新の安全技術が惜しみなく搭載されています。

パワートレインは、最高出力115PS・最大トルク147Nmの電気モーターを採用し、駆動方式は前輪駆動（2WD）のみ。

49kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載し、航続距離はWLTCモードで393kmを実現しています。

これは標準モデルの458kmに比べると若干短いものの、車体の装備重量や空力特性を考慮すれば十分な数値といえるでしょう。

価格（消費税込）は372万9000円で、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金（CEV補助金）対象車。

56万2000円の交付を受けると、実質購入価格は316万7000円となります。

ネット上でも発売直後から大きな反響があり、「デザインが可愛いのにアウトドアにも似合う！」といった声をはじめ、「サイズ感がちょうどよくて日本の道路事情にも合っている」「マットカラーが本当におしゃれで、ヒョンデのデザイン力を感じる」といったコメントが多く見られます。

さらに、「フルフラットになるのはありがたい。車中泊にも使えそう」「インテリアが高級感あって、軽EVとは一線を画している」と室内の仕上がりを評価する声や、「バッテリー性能も十分で日常使いには不安がない」「価格も補助金込みなら手が届きそうで、次の車候補にしたい」とコストパフォーマンスを称賛する意見も寄せられています。

全体として、デザイン性・実用性・価格のバランスに優れたモデルとして高い注目を集めているようです。