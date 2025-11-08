◆紅白戦 白組１―３紅組（８日・Ｇタウン）

巨人は８日、秋季キャンプで若手主体の紅白戦を行った。

秋季キャンプでは今季の反省から、機動力を鍛えるメニューを取り入れている。

この日は盗塁、重盗、バント、ヒットエンドラン、バスターエンドラン、ランエンドヒットなどを駆使して実戦で確認。両チーム合わせて７イニングで７盗塁３犠打と機動力野球による攻撃改革を印象づけた。

三塁ベンチで試合を見守った石井琢朗新２軍監督は「１点をどうやって取るか。そこをしっかりできることによって初めて打線は生きて、得点力におそらく結びついてくる。そういう取り掛かりとしたらいい面、悪い面があったけど、今後の教材としてはいい試合だった。個人的にはいいものをいっぱい見れました」とうなずいた。

１２年に広島で現役引退後は、広島、ヤクルト、巨人、ＤｅＮＡで一度もユニホームを脱ぐことなく指導者としての道を歩んできた指揮官。「野球というスポーツ自体が点取りゲーム」と本質を突き、「打つだけではなくても得点できるシチュエーションや手段がいっぱいある。それを一人一人が考えていけば」と大切にする勝利への過程を明かした。