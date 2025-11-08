セシールから新登場！肌側綿100％の「フリースパンツ」で冬のおうち時間を快適に♡

寒さが深まる季節、家で過ごす時間をもっと心地よくしたい。そんな想いに応えるように、セシールから「肌側綿100％裏地付きフリースパンツ」が登場しました。チクチクしがちなフリース素材に“綿のやさしさ”をプラスし、ぬくもりと快適さを両立。朝から夜まで一日中リラックスできる、冬の新定番パンツです。

セシール の“肌側綿100％フリースパンツ”が登場

フリース素材は暖かいけれど、「肌がチクチクする」「静電気が気になる」などのお悩みを抱える方も多いはず。そんな声に応えて誕生したのが、セシールの「肌側綿100％裏地付きフリースパンツ」です。

表は保温性の高いフリース、肌に触れる裏側は綿100％の二重仕立て。肌に優しく、ぬくもりに包まれる心地よさを実現しました♡

フリースパンツ のこだわりデザイン＆機能性

ウエスト内側まで綿100％で、敏感肌の方にも安心。ゆったりとしたシルエットで締め付け感がなく、リラックスタイムにもぴったりです。さらにウエストはゴム＆スピンドル仕様で調整もラクラク。

右後ろのポケットは手が届きやすい位置に設けられ、スマートフォンや小物の収納にも便利♪毎日着たくなる実用性を追求しています。

肌側綿100％裏地付きフリースパンツ



価格：3,289円（税込）

サイズ：S／M／L／LL／3L（カラー：ブラック／ネイビー）

販売開始日：2025年9月30日

長く愛用できるやさしいあたたかさをあなたに♡

毎日着るものだからこそ、着心地には妥協したくない。セシールの「肌側綿100％裏地付きフリースパンツ」は、洗うほどに馴染み、使うたびに肌になじむ一着です。

寒い冬の日も、優しく包み込むようなぬくもりで快適に。おうち時間もお出かけも、心までほっと温まる冬のパートナーをぜひ体感してみてください。