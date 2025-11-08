2004年10月23日に発生した中越地震。震度6強を観測し、大きな被害を受けた旧山古志村は全村避難を余儀なくされました。当時中学2年生で被災した少女はいま、故郷・山古志で看護師として働いています。復興とともに芽生えた「誰かを支える仕事がしたい」という思い。過疎化が進む山古志地域で住民に寄り添いながら命と向き合い続けています。

山古志にある診療所

長岡市山古志地区にある診療所。診療は週に2日。





山古志出身の看護師

地域住民にとっては命の綱です。

藤井美寿々さん34歳。



この診療所で唯一の山古志出身の看護師です。



看護師の藤井さん：「このあいだ出たさ、便秘薬、飲んで、お通じどうだった？ちょっと柔らかい？」

患者：「ちょうどいい」

看護師の藤井さん：「ちょうどいい？よかった！」

患者に寄り添い地域の医療を支えています。



患者：「大事な場所です。診療所がないと困ります」

患者：「俺は診療所ばっかり。いい先生で俺も年だから先生から診てもらってそれであの世行きだ」



看護師として山古志の住民の命を守る日々。



この道を志すきっかけとなったのは21年前のあの日でした。



2004年、中越地震が発生

2004年10月23日に発生した中越地震。



旧山古志村では震度6強の激しい揺れに襲われました。



当時は中学2年生

当時中学2年生だった藤井さんも自宅で被災し、着の身着のまま避難しました。



【山古志診療所 看護師 藤井美寿々さん】

「瞬間は何が起こったのかわからなくて。家が揺れている音で怖くて『お母さん！』と呼んだんですけど、全然声も届かないくらいガシャガシャすごい音で」



山古志は全村避難

大きく崩れた道路に、住宅の倒壊。



住民は全村避難を余儀なくされました。



藤井さんが山古志の被害の全容を知ったのは地震から3週間後。



当時の村長の意向で子どもたちがヘリコプターに乗り、上空から村を見ることができました。



目にしたのは変わり果てた故郷の姿です。



【山古志診療所 看護師 藤井美寿々さん】

「本当にここが山古志なんだろうかと思いました。山と、汚い水がたまった川なのか池なのかみたいな状態があって。だから、私たちはきっと帰れないんだと。怖いながらにありえないことが起きた状況を飲み込めないまま過ごしていた気がします」

看護師を目指す

震災後、仮設住宅での生活も経験した藤井さん。



全国からの温かい支援をその身に感じる中、少しずつ進む山古志の復興とともに心境にも変化があったといいます。



【山古志診療所 看護師 藤井美寿々さん】

「振り返ると、1人で生きてきたんじゃないなと思った時に、弱っている時にこそ、手を差し伸べられる仕事をしていければなと思って看護師を目指しました」



「山古志に恩返しがしたい」

新潟市内の看護学校に通い、晴れて看護師になった藤井さん。



小千谷市の総合病院で勤務していましたが、「生まれ育った山古志に恩返しがしたい」と5年前にこの山古志診療所にきました。



いまは小千谷市で生活し、毎日山古志まで通っています。



「患者のことをよく知っている」

医師 石川忍さん

「彼女はここの出身でね、患者さんのことをよく知っているんです。それで非常に診療がやりやすいです」





患者に寄り添う

この日、診療所にやってきた五十嵐ヨシさん。



患者の五十嵐さん：「なんか、難儀になって苦しい」



腹痛を訴え診療所に駆け込みました。



患者の五十嵐さん：「飲む薬がないとだめだなと思って」

石川医師：「そっか、そっか、なるほど」



診察を終えたヨシさんに藤井さんが語りかけます。



看護師の藤井さん：「これで様子見て。よくならないようであれば」

患者の五十嵐さん：「良くなる。こればか効くから」

看護師の藤井さん：「いかった！先生に診てもらうと、また違うしね」

患者の五十嵐さん：「先生の顔見たばっかで治る」



藤井さんが心がけているのは、患者に寄り添い、医師には言えない悩みや本音を引き出すこと。



患者の五十嵐さん：「ありがたい。この子いないと生きていられない」

看護師の藤井さん：「そんなことない。ヨシさん元気でなによりだよ」



山古志地域には薬局がありません。



診療所で薬を処方できるよう、患者に渡す薬の確認をするのも看護師の仕事です。



【山古志診療所 看護師 藤井美寿々さん】

「患者さんの問診を聞きつつ、バイタルをとりつつ、補助して薬を確認して説明をしてという仕事を今の4人のスタッフで分担してやる感じになるので、確かに仕事多いかもしれないです」



山古志の診療所はわずか1つになる

中越地震後、山古志を取り巻く環境は大きく変化しました。



地震当時2200人ほどいた人口は700人まで減少。



診療所も例外ではありません。



2022年にはそれまで山古志地域の医療を支えてきた佐藤良司医師が体力の限界などを理由に退任。



現在の石川医師が着任するまで常勤の医師がいない状態がおよそ1年間続き、山古志に3つあった診療所もわずか1つになってしまいました。



医師とともに往診へ

【山古志診療所 看護師 藤井美寿々さん】

「交通の便が悪くて家族に送ってもらうことができない人や、そもそも高齢で足腰が弱くなった人も医療を受けられるように往診に行っています」





この日、藤井さんが医師とともに訪れたのが、山古志地域の坂牧百合子さんの自宅です。



【長岡市医師会 江部佑輔医師】

「ご飯はどう？食べられている？」



【坂牧百合子さん】

「うん。食べられている」



坂牧さんは数年前に大腿骨を骨折し、歩くことが困難な状態に。



【山古志診療所 看護師 藤井美寿々さん】

「チクッとするね、ごめんね。大丈夫？」



【坂牧百合子さん】

「はい、大丈夫だ」



医療体制が限られる山古志地域。高齢化が進む中、自宅で診療が受けられる往診は住民の助け舟となっています。



頼りにされる存在に

故郷に恩返しがしたいと診療所で働き始めて5年。



今では職場の同僚、そして多くの患者から頼りにされる存在となりました。



患者

「山古志に戻ってきてくれて、すごく私、ありがたい」



「私にできることは、ここで働くこと」

【山古志診療所 看護師 藤井美寿々さん】

「地元に返していけることはないかと地震後、思っていたんですけど、ここで働けることになって、患者さんからありがとうと言われながらできる仕事ってすごくいいなと思っていて、それを今まで地域の方に支えてもらったものを返せるように、私ができることはここで働くこと」



中越地震はふるさとの表情を大きく変えました。



それでも藤井さんは山間の診療所で命と向き合い続けます。



生まれ育った山古志が大好きだから。





2025年10月23日「夕方ワイド新潟一番」放送より