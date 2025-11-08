タレント所ジョージ（70）が、8日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）にゲスト出演し、車を巡るひやひやもののアクシデントについて語った。

ゲストが自身の人生で乗ったり、ゆかりのある車との思い出を語る番組。放送500回記念のスペシャルゲストとして迎えられたのが、芸能界の車王としても知られる所だった。これまでの所有台数は「覚えてない、何も」とぶっちゃけ。「今、持ってる数だって分からないんだから」とも明かした。

番組ではスタッフが総力を挙げ、所の過去の所有車を洗い出した。84台がリストアップされたが、所によるとリストに載っていない車も多数ある様子。「フィアット（車名不明）」と記された車は、所によると「これ、フィアット850クーペ」と明かした。

この1台には、恐怖の思い出があるという。「これ、関越（自動車道）で、アクセルが入ったままになって、ウ〜ン！って、（アクセルが）戻らなくなっちゃったの。バネが切れちゃって」。ハリウッドのパニック映画のようなトラブルだった。

所が取った対策も、映画ばりのもの。「しょうがねえから、アクセルの裏側に足を入れて、戻して。またこうして（踏んで）、また戻して…」。しかし、「これがめんどくさくなったから」と、また次なる作戦を思い付いたという。「ガソリンスタンドに行ったら、トイレに便所の下駄みたいなのがあるじゃん？あれを1個持ってきて、ガムテ（ープ）でグルグルに巻いて」。下駄と一体になった？アクセルでやり過ごしたという。