【ベレン＝大月美佳】ブラジル北部ベレンで開かれていた国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）の首脳級会合は７日、議長国ブラジルが、温室効果ガスの排出量を企業などが取引する各国・地域の炭素市場の統合を目指す有志連合の発足を宣言し、閉幕した。

有志連合には、欧州連合（ＥＵ）のほか、中国など１０か国が参加を表明した。世界銀行によると、排出量を金額に換算して企業などに負担させる「カーボンプライシング」が世界各国で運用されており、有志連合は、その統一制度の設計やルール策定を目指す。

カーボンプライシングは、企業が、割り当てられた排出枠を超過すると、新たな排出枠を市場で購入したり、負担金を支払ったりする仕組みで、脱炭素化に向けた投資を促進できる。日本も２０２６年度に独自の制度を本格的に始める予定だが、現時点で今回の有志連合への参加は表明していない。

会合に出席したＥＵの執行機関・欧州委員会のウルズラ・フォンデアライエン委員長は同日、自身のＸ（旧ツイッター）に、「カーボンプライシングは気候変動対策の最良の手段の一つだ」と参加理由を表明した。

首脳級会合では、ブラジルが日本やイタリアとともに、３５年までに植物由来のバイオ燃料や水素などの生産・利用量を２４年比で４倍以上に拡大する行動宣言も提案し、１９か国が署名。宣言は２３年のＣＯＰ２８で合意した「エネルギーシステムの化石燃料からの脱却」に続く取り組みで、航空・船舶分野などで「持続可能な燃料」の利用拡大を図る。

このほかブラジルは、気候変動対策に必要な資金確保、飢餓や貧困対策に取り組む「ベレン宣言」も発表し、４０か国以上が賛同したが、日本は署名を見送った。

ＣＯＰ３０は１０日に開幕し、１７０以上の国・地域の閣僚らによる議論を経て、２１日に閉幕する予定だ。