11月6日から9日にかけて、愛知県および岐阜県でWRC・世界ラリー選手権の第13戦『ラリージャパン』が開催されている。競技初日の夜には、多くのファンを集めたウェルカムショーが行われ、豊田市駅前はきらびやかなムードに包まれた。

【映像】日本の駅前でラリー車が“神対応”

ラリージャパンは、2大ワークスチームのひとつ、トヨタ（TOYOTA GAZOO Racing WRT）の地元での開催ということで、WRCを代表する華やかなホームタウンラリーとなっている。また、前戦セントラル・ヨーロピアン・ラリーでトヨタがマニュファクチャラーズタイトルを決めたこともあって、凱旋興行感はさらに濃くなった。

競技初日には愛知県の豊田市駅前でラリージャパン開催を記念したウェルカムショーが催された。このイベントのために封鎖された道路の周辺には多くのラリーファンや一般客が詰めかけ、まずはこの日のアタックを終えたチームスタッフのパレードに拍手を送った。その後、本物のWRCカーに乗ったドライバーたちが次々と姿を現すと、ファンは次第にヒートアップ。特にヒョンデのオィット・タナックが、マシンをゆるゆると走らせながらドアを開けて上半身を乗り出す、ラリーカー版“箱乗り”で登場すると、その盛り上がりは最高潮に。思わず現地アナウンサーも「箱乗りで登場だ！」と叫んだ。

その後も、沿道のファンたちとハイタッチを交わしたり、一部のファンのサインや写真撮影に快く応じるなど、世界トップのラリードライバーたちによる神対応のおかげで、現地を訪れたラリーファンにとってもかけがえのない夜となった。

この様子はWRC公式Xでも取り上げられており、沿道に詰めかけた多くのファンが見守るなかでタナックが箱乗りする映像と、「日本ほど素晴らしい場所はありません」というコメントが添えられている。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2025』／(C)WRC）