タレントの辻希美さん（38）が8日、自身の最新著書の発売記念会見に登場。8月に第5子出産を発表して以来、初めてイベントに登場しました。

辻さんは「第5子を出産して初めてのこういう場なんですけど、久しぶりのこういう場でちょっと緊張しているので、お手柔らかにお願いします」と挨拶しました。

会見終盤には、サプライズで長女・希空さん（17）からの手紙を渡された辻さん。直筆でつづられた文章に「えっ！？ これはやばい」と驚きながらも、希空さんからの温かい言葉に涙ぐむ場面も。

手紙を読み終えた辻さんは「今まで自分の中で後悔したこととか、こうやったらよかったのにって思えていたことを、こういう希空の言葉で全部吹き飛ばしてくれて。本当に私は今子供5人いる中で、子育てが楽しくできているのは、パパのおかげでもあるんですけど、希空の存在、希空がいてくれるから楽しく前向きに育児ができているんだと本当に思えるので」と、希空さんへ感謝を伝えました。

そして、今後について「夫婦で二人三脚なんですけど、夫婦と希空と、なんて言うんですか、三人四脚で。希空の力を借りてますけど、そこにも甘えて。7人家族楽しく笑顔で過ごしていけたらなと思ってます」と語りました。

辻さんが登場したのは、子育ての日々をつづった自身の著書『杉浦家、7人生活スタートです。』の発売記念会見です。