ＨＫＴ４８の地頭江音々（２５）が、来年１月１５日に卒業写真集（タイトル未定）を発売することが８日、発表された。



今年７月、グループからの卒業を発表した地頭江。写真集は「卒業したあとの私の姿を想像してほしい」というリクエストのもと、北海道を舞台にロケ。「これから先を生きる未来の地頭江音々」を切り取った。

街並みで過ごすひとコマ、遊園地ではしゃぐ笑顔、おいしそうにご飯を食べる姿。１カットごと、１ページをめくるごとに地頭江音々の「未来」を感じさせる、メッセージを込めた１冊だ。また、１ｓｔ写真集以来のランジェリー、水着カットにも挑戦している。

また、写真集のお渡し会も決定。来年１月１７日、１８日に活動本拠地・福岡のＨＭＶ ＨＡＫＡＴＡ、１月２４日に東京・ＨＭＶ ＳＨＩＢＵＹＡで開催する。

地頭江は「卒業を記念して２ｎｄ写真集を出させていただけることになりました！ ＨＫＴ４８で過ごした時間が結んでくれた温かい縁で、最後にこんなに素敵な写真集を残すことができて本当にうれしいです！」と喜びいっぱい。写真集のテーマは「卒業旅行」で、「９年間一緒に過ごしてきた爐海譴泙猫瓩鉢爐海譴ら瓩つながるような作品になっています。ＨＫＴ４８での思い出と一緒に愛してもらえますように」と願った。