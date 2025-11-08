妻が男友達と密会？SNSにアップされた写真に衝撃！＜義弟が離婚を決意するまで 7＞【本当にあった読者のはなし Vol.126】
■妻に保育園の迎えを頼んでいたのに…
「ある日、保育園から電話があったんです」
義弟は少し顔をこわばらせながら話し始めました。
保育園の送迎は、いつも彼の担当でした。朝も夜も、どんなに忙しくても欠かしたことはありません。
でもその日は、どうしても外せない会議があり、「今日は僕が遅くなるから、お願い」と妻に頼んでいたそうです。
それなのに、迎えの時間を過ぎたあと、保育園からの電話。
慌てて妻に連絡すると、「友達とごはん中〜。今から迎えにいくよ〜」と軽い声が返ってきました。
胸の奥がざわついたまま、彼は残業を切り上げ、上司に頭を下げて、急いで保育園へ向かったそうです。
「そのときは、もう驚きよりも情けなかったです。『友達とごはん中』って、その一言がずっと頭に残ってて」
■同僚から送られてきた衝撃のメッセージ
その夜、職場の同僚からメッセージが届きました。
「これ、見た方がいいかも」
その同僚は、先日家に遊びに来てくれた中のひとりで、偶然にも妻の“男友達”とSNSでつながっていたのです。
添付された投稿には、妻とその男性が肩を寄せて笑う写真。背景には高級そうなレストランが映っていました。
「妻は…男といたんです」
彼はスマホを見つめながら、静かに言いました。
「怒りより、悲しかったです。僕、何のために頑張ってきたんだろうって」
彼は写真をスクリーンショットし、弁護士に連絡を入れました。
「息子の寝顔を見ながら、もう終わりにしようって思いました」
結局、妻が帰ってきたのは、深夜3時頃だったそうです。
「ある日、保育園から電話があったんです」
義弟は少し顔をこわばらせながら話し始めました。
保育園の送迎は、いつも彼の担当でした。朝も夜も、どんなに忙しくても欠かしたことはありません。
でもその日は、どうしても外せない会議があり、「今日は僕が遅くなるから、お願い」と妻に頼んでいたそうです。
それなのに、迎えの時間を過ぎたあと、保育園からの電話。
慌てて妻に連絡すると、「友達とごはん中〜。今から迎えにいくよ〜」と軽い声が返ってきました。
胸の奥がざわついたまま、彼は残業を切り上げ、上司に頭を下げて、急いで保育園へ向かったそうです。
「そのときは、もう驚きよりも情けなかったです。『友達とごはん中』って、その一言がずっと頭に残ってて」
■同僚から送られてきた衝撃のメッセージ
その夜、職場の同僚からメッセージが届きました。
「これ、見た方がいいかも」
その同僚は、先日家に遊びに来てくれた中のひとりで、偶然にも妻の“男友達”とSNSでつながっていたのです。
添付された投稿には、妻とその男性が肩を寄せて笑う写真。背景には高級そうなレストランが映っていました。
「妻は…男といたんです」
彼はスマホを見つめながら、静かに言いました。
「怒りより、悲しかったです。僕、何のために頑張ってきたんだろうって」
彼は写真をスクリーンショットし、弁護士に連絡を入れました。
「息子の寝顔を見ながら、もう終わりにしようって思いました」
結局、妻が帰ってきたのは、深夜3時頃だったそうです。
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。