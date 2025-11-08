◆卓球 ノジマＴリーグ（８日、神奈川・カルッツかわさき）

女子は首位の木下アビエル神奈川（神奈川）が４位の京都カグヤライズ（京都）に３―２で競り勝ち、１０勝目（３敗）を飾った。第１試合のダブルスで敗れたが、第２試合のシングルスで主将の平野美宇が田旻一（でん・みんい、中国）を３―０で下した。第３試合を長崎美柚が取り、第４試合はデビューした瓜生日咲が相手エース・出雲美空に１―３で敗れて土俵際に追い込まれたが、マッチカウント２―２の延長で、平野が１ゲーム先取のビクトリーマッチ（ＶＭ）にも起用され、田村美佳を１１―３で退けた。主将が計２勝の活躍で今季２敗していた相手に競り勝った。

平野が強打で押し切り、ホームの大声援に応えた。延長のＶＭ。１０―３から最後は狙い澄ましたロングサービスで決めると、左拳を強く握りしめた。計２勝で導いた主将は「京都さんには２敗していたので、リベンジできて良かった。京都さんは今季、勢いがあって強くなっている印象があったので（ＶＭは）想定内。最後勝てたのはうれしかったし、応援がすごく力になりました」と笑顔。ファンと勝利を分かち合った。

準備はできていた。主軸の一人、張本美和らが海外遠征で不在。今季の直接対決で負け越していた京都が相手なだけに、ＶＭも想定していた。京都に先勝された迎えた第２試合は、韓国代表で昨夏のパリ五輪銅メダルの田志希の妹・田旻にサーブを起点に持ち前の速いラリーで攻め立てた。落ち着いた試合運びで１８歳の新鋭に貫禄のストレート勝ち。「ビデオを見て高校生だけど身長も高くてすごくパワーがあると思っていた」と打ち負けないラリーと多彩な攻撃を仕掛け、先手を取った。ＶＭも今季１敗していた田村を寄せ付けなかった。

１０月下旬にＷＴＴスターコンテンダー・ロンドンに参戦。３回戦で張本にフルゲームで敗れたが、新挑戦に出ていた。中国のリーグの深セン大学でダブルスを組む世界ランク５位・蒯曼（中国）に刺激され、肘を支点に手首を内側から外側に返し強い回転をかけるＹＧサーブを試した。張本戦の１―１の第３Ｇ劣勢で出してから連続得点とゲームを奪取。新たな戦い方を見いだしそうで「最後勝ちきれなかったのは反省点だけど、ＹＧサーブを初めて出して、逆転できたり、新たな試みができた。今後が楽しみだと思えた」と前向きに受け止めた。

ロンドン滞在中には、大相撲のロンドン公演を訪問し、人生初の相撲観戦。横綱・大の里、豊昇龍との３ショットも撮った。「オーラがすごかった。すごく大きかったですし」と横綱のサイズに驚きもあった中で。「日本の国技はロンドンでも大人気でエンターテインメントとしてもすごいな」。オペラやサーカスまで催される会場のロイヤル・アルバート・ホールにも「すごくおしゃれでこういう所でできるのもいいな」と声を弾ませた。

チームは今季１０勝目に一番乗りで到達し、後続に僅差で首位を走る。９日は同会場で２位の日本ペイントとの首位攻防戦。平野は「強い選手がそろっているので、まずはしっかり準備をして向かっていく気持ちでやりたい。やっぱりホームなので、最後は勝ちきれるようにチーム一丸で頑張ります」と闘志を燃やした。