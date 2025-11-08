登録者数60万人を超えるYouTuber・えみ姉が離婚したことを自身のSNSで報告した。

自身のSNSで「ご報告」とし「私、離婚いたしました」と報告。今後は「これからの人生も変わらず、力強く生きていきます」と伝えた。

YouTubeチャンネルでも離婚を報告し「結論として、私たちが生涯共にするパートナーはお互いじゃない方がいいんじゃないかっていう話し合いを重ねて、この決断に至りました」と経緯を明かした。

すでにお互い引っ越したことも伝えつつ「やっぱり夫婦だからこそ、（元夫の）たけとも出会って5年。私が2020年に上京してきて、上京してすぐ出会って。そこからずっと支えてくれてる人だったので…」と、涙をこらえながら感謝を伝えた。

「夫婦生活ってやっぱり難しくて。夫婦だから支え合う気持ちと、お互いに大切って思い合っている気持ちは変わらず持っていて。後は歩み合う気持ちを大事にして、仲良くやっていた」としながらも「最初の方からずっとあるちょっとした小さなズレ。価値観だったり、元々持ってる性格、考え方の違い」が離婚に至った理由を明かした。

また愛犬2頭を、それぞれが1頭ずつ引き取る形となり「4人で月数回は会ったりとか、お互いの家に遊びに行ったりとか」と、今後も定期的に会うことを伝えた。