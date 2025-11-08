◇フィギュアスケート・GPシリーズ第4戦NHK杯最終日（2025年11月8日 大阪・東和薬品ラクタブドーム）

フィギュアスケートGPシリーズ第4戦のNHK杯が8日、大阪・東和薬品ラクタブドームで行われ、前世界女王の坂本花織（25＝シスメックス）が、2年連続4度目となる優勝を飾った。4度目の優勝は、日本女子では浅田真央にならぶ歴代2位タイ。歴代1位は伊藤みどりの6度となっている。

坂本は「愛の讃歌」に乗り、前半のコンビネーションジャンプも成功。ダイナミックな演技を見せ、ジャンプも全て着氷して、ガッツポーズで充実の表情を見せた。会場は総立ちとなるスタンディングオベーションで祝福し、坂本も手を振って応えた。フリーは150.13点で合計227.18点と、ともに今季世界最高得点となった。

優勝が決まると坂本は「地元の関西での国際大会。身近な方々に見ていただけるチャンスだったので、良い演技ができてホッとしています」と喜んだが、実は「昨日ほど余裕がなくて結構、必死だった」と裏事情を明かした。

さらに女王らしからぬミスを告白。「本当に余裕がなくて、6分間（練習）のリンクインするときに、エッジケースを外し忘れるという痛恨のミスをしてしまって」と場内インタビューで語ると、会場からも笑いが漏れた。

「それぐらい、本当に落ち着きがなかったんですけど。何とか、演技までに落ち着かせることができたので、感情どうこうは一旦、置いといてという感じでした」と笑い、最後は会場を和ませていた。