タレント所ジョージ（70）が、8日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）にゲスト出演し、昭和の名俳優との思い出を語った。

ゲストが自身の人生で乗ったり、ゆかりのある車との思い出を語る番組。放送500回記念のスペシャルゲストとして迎えられたのが、芸能界の車王としても知られる所だった。これまでの所有台数は「覚えてない、何も」とぶっちゃけ。「今、持ってる数だって分からないんだから」とも明かした。

多数乗ってきた車の中の1台が、日産サニー。常に人の先を行くカーライフを歩んできた所は、この1台にセンスあふれる趣向を凝らす。「まだ自転車なんて誰も積んでないころに、俺は積んでたよ。かっこいいから、形が」。使うためではなく、単なるファッションで、車に自転車を搭載したという。

当時は出演ドラマのロケもあったといい、その車で現場へ。すると、意外な人が食いついてきたという。「あのころ、ドラマとかやって、三國連太郎さんさんがドラマやってる時。三國連太郎さんって、でっかいキャンピングカーで、何日も前から入ってるの、そこに。そこで暮らしてるの。変わった人なんだよ」。所の車を見た三國さんは、「“自転車乗ってもいい？”って」と、車ではなく自転車の方に興味を示したという。「あのサニトラで（自転車に）乗ったのは三國連太郎さんだけ。三國さんがその自転車に乗って、いいねえなんて言って」と明かし、笑わせていた。