【しまむら】で可愛いの見つけた！ 今季着たい「ブルー × ブラウン」アイテム♡

今季トレンドのキーカラーといえば、ブルーとブラウン。爽やかさとあたたかみを両立したこの2色を組み合わせたトップスは、秋冬のカジュアルコーデにぴったりかも。そこで今回は、おしゃれさんが【しまむら】で見つけた、ブルー × ブラウンの配色が素敵なTシャツとBIGシャツをご紹介。シャレ見えを狙える、色味のバランスが絶妙なアイテムをさっそくチェック！

ブルーの差し色が映える配色トップス

【しまむら】「テレコ配色Tシャツ」\1,089（税込）

ブルーとブラウンの配色がかわいいTシャツ。パッと目をひくブルーをアクセントに、深みのあるブラウンが秋冬ムードを高めてくれそう。袖口はメロウデザインになっていて、ディティールにこだわりを感じるアイテムです。1枚でもレイヤードでも使いやすく、キャミやジャケットのインナーとしても活躍します。

オーバーサイズで抜け感たっぷり

【しまむら】「チェックBIGシャツ」\1,089（税込）

ゆったりシルエットのチェック柄シャツ。ブルーとブラウンの絶妙な色合わせが印象的で、羽織るだけでラフな抜け感を演出。落ち着いた配色なので、大人も着こなしやすそうです。ボトムスをブラウン系で合わせるとバランスよく、コーデが作りやすくなります。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@noni___k.neko（noの前に半角アンダーバー3つ）様、@taeminariki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M