美味しそうなのみっけ！！！【スタバ】次マネしたい♡「チョコ系カスタム」

肌寒い日が増えてくる季節は、濃厚でコク深い味わいが恋しくなる方も多いはず。そんなときは【スターバックス】で、これからの季節にぴったりな濃厚「チョコ系カスタム」を楽しみましょう。そこで今回は、スタバマニアが教えるチョコ系カスタムを紹介します。

まるで飲むアイスクリーム！？

@stb_____gramさんが教えてくれるのは、アイスクリームを食べているような濃厚さが特徴のカスタムです。作り方はベースの「バニラクリームフラペチーノ®」に、ブレべミルク変更・チョコチップ追加・チョコレートソース追加をするだけ。チョコが好きな方は、チョコチップ多めにするのがポイントです。

チョコたっぷりでもコーヒーの風味はしっかり

@j.u_u.n__starbucksさんが教えてくれるのは「スイートミルクコーヒー」をベースにした、チョコたっぷりのカスタム。バニラシロップをチョコレートシロップに変更し、エスプレッソショット・ホイップ・チョコレートソースを追加しました。ショット追加によって、コーヒーとチョコレートのバランスが絶妙なミルクコーヒーに仕上がります。

これからの季節にぴったりな、濃厚チョコレートを味わう【スターバックス】の「チョコ系カスタム」。いつものドリンクがより深みのある味に変化するため、ぜひ一度試してみてください。

