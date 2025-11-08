自身のインスタグラムを更新

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が日本時間7日、自身のインスタグラムを更新。愛犬デコピンの最新ショットを投稿した。MLB公式Xが拡散すると、米ファンからデコピンの表情に注目が集まった。

大谷は現地時間6日、打撃のベストナインに相当するシルバースラッガー賞のナ・リーグ指名打者部門に選ばれた。エンゼルス時代から3年連続、通算では4度目の受賞となった。

インスタグラムのストーリー機能では自身に加え、チームの受賞の写真を投稿。さらに、デコピンの最新写真を掲載した。

自身がスポンサー契約を結ぶニューバランス社を訪問したとみられ、背後の液晶ボードには、大谷の写真とともに「Welcome Shohei Ohtani」と歓迎の文字が記されていた。デコピンはお利口そうにペットカートの上に座っている。

ネット上の日本人から「相変わらずデコピン可愛くてお利口さん」などの声が上がっていたが、MLB公式Xは「2度の世界一＆犬のパパ・オブ・ザ・イヤー、ショウヘイ・オオタニだ」と記し、引用の形で写真を投稿。米ファンからは少し眠そうにも見えるデコピンの表情に注目が集まった。

「デコイめちゃ時差ボケしてるみたい」

「デコイ怒ってるじゃん」

「デコイはオフシーズンの準備万端」

「この犬は俺よりも世話が行き届いているな」

「犬が、『勘弁してくれ』って感じだな」

「可愛いね」

大谷のインスタグラムによると、デコピンもワールドシリーズのカナダ遠征に来ていた様子。今回のニューバランス社の訪問に続き、少しお疲れなのかもしれない。



（THE ANSWER編集部）