大腸がんの治療のため休養していたタレント・浜村淳が８日、ＭＢＳラジオの冠番組「ありがとう浜村淳です土曜日です」（土曜・前８時）で復帰した。第一声で「３週間ぶりのごぶさたでございます。浜村、戻ってまいりました」とリスナーに報告。大阪・阪大医学部付属病院に入院していたことを明かした。

「入ってみて驚いた。看護師さんの美しいこと！ 全員美人ぞろい。明るくご陽気にハキハキと活発に仕事をされる。病院よいとこ一度はおいで。酒はうまいしねえちゃんはきれい…と言いたいんですが、病院で酒飲むことはダメなんです。全員元（準）ミスユニバースの波江野陽子がそろってるんじゃないかというくらい」

美しい看護師たちを、同じ事務所「一丁目一番地株式会社」所属のタレントにたとえて陽気で快適な入院生活を振り返り、１曲目にザ・フォーク・クルセダーズの「帰って来たヨッパライ」をオンエア。「おらは死んじまっただ」と「ねえちゃんはきれい」のブラックジョークで健在ぶりをアピールした。

番組開始から２時間４０分後、「西川きよしの今日も元気です！」のコーナーに、タレントの西川きよしが出演した。「やっと浜村さんが帰ってまいりました」と拍手。自身の入院を振り返り「部屋、退屈でっしゃろ」とねぎらうと、浜村は「ところが看護師さんが全部べっぴん。ひとり残らずべっぴん」と声を張った。

きよしは「今年中（の退院）は無理や言うてたのに、早めに出られたのは原因はそれですね」とニヤリ。浜村が「それやったら出たくないじゃないですか」とツッコむと、きよしは「いやあ、一番のリハビリ！」と御年９０で美しい女性を眺めて元気になる浜村をたたえていた。