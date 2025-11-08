ヤクルトOBの五十嵐亮太氏（46）が大幅昇給？を勝ち取った。ヤクルトの公式ファンクラブ「Swallows CREW」の会員向けイベントが8日、都内で行われた。長岡秀樹内野手、吉村貢司郎投手に加え、今季はファンと球団の架け橋として野球観戦の楽しさを伝える「CREWナビゲーター」を務めた五十嵐氏もゲストとして参加した。

イベント中盤にはファンも驚くサプライズが待っていた。壇上に突然、スーツ姿の青木宣親GM特別補佐が登場。マイクを持つと「CREWナビゲーターを26年シーズンも契約してほしい」と“契約延長”のオファーを出した。持参した契約書には主力商品「ヤクルト400」の飲み放題が条件として書かれていたが、五十嵐氏は「うれしいけど、つば九郎ぐらい契約金に関してはうるさいよ」とニヤリ。その場で契約更改交渉が始まり「ヤクルト1000飲み放題」への“昇給”を要求すると、すぐに合意に達して契約書にサインを交わした。

球団側の責任者として契約交渉をまとめた青木GM特別補佐は「亮太さんは明るくて、スワローズのカラーにぴったりですからね。ファンの方も喜んでくれていたと思う。来年もファンの皆さんが喜ぶ企画を多くやってもらいたいし、何か提案してもらえたら」と2年目への期待を口にしていた。