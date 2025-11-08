タレント所ジョージ（70）が、8日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）にゲスト出演し、過去の愛車の“魔改造”歴について語った。

ゲストが自身の人生で乗ったり、ゆかりのある車との思い出を語る番組。放送500回記念のスペシャルゲストとして迎えられたのが、芸能界の車王としても知られる所だった。これまでの所有台数は「覚えてない、何も」とぶっちゃけ。「今、持ってる数だって分からないんだから」とも明かした。

番組ではスタッフが総力を挙げ、所の過去の所有車を洗い出した。84台がリストアップされたが、所によるとリストに載っていない車も多数ある様子。「改造しているうちに売っちゃった車もあるんだもん。人が降りたとたんに、あんなにダセえんだ…みたいな。嫌になっちゃう」と、日の目を見る前に手放した車も数知れずだという。

中でも手を入れまくったのが、米国車のシボレー・カマロ。同じくアメ車のファイアーバード・トランザム仕様に改造を試みたという。「カマロとファイアーバードってたぶんデザイナー、コクピットが同じなんだよ。似てる。トランザムにしちゃおうと思って」。そんな思いつきの理由からだった。

ところが、所の予想は外れだった。「顔（のパーツ）だけ替えようと思ったら、全然違うんだよね。買って持って来たら、全然違うじゃんって。どうするの？って。ボンネットとフェンダーも買って、全部前をトランザムにした」。さらにフェンダーミラーとボンネットもトランザムのものに交換。その結果、前面はトランザム、後方はカマロという世界に1台の車が出来上がったそうで、「そしたらもうトランザムだったね」と笑った。

18歳で初めて買った愛車から改造を施しているそうで、「皆さん、ノーマルとか珍重しているけど、いらないよ。ダサいものは、この世の中に」とポリシーを話していた。