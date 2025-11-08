「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（８日、東和薬品ラクタブドーム）

女子フリーが行われ、今季限りでの現役引退を表明している北京五輪銅メダリストで、ショートプログラム（ＳＰ）首位の坂本花織（２５）＝シスメックス＝がともに今季世界最高となるフリー１５０・１３点、合計２２７・１８点で２年連続４度目の優勝を飾り、ミラノ五輪の重要選考会となるＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた。

完璧な演技で締めくくったＮＨＫ杯。ただ、坂本らしいコミカルなシーンもあった。優勝者インタビューで坂本は「昨日ほど余裕がなくて結構必死だったんですけど。余裕がなくて、６分間のリンクインの時にエッジケースを外し忘れるという痛恨のミスがあったんですけど、なんとか演技までに落ち着かせることができた」と告白。リンクインの場面。各選手、場内の選手紹介からすでにカバーを外した状態で走ってリンクインしていたが、坂本だけポーズをとった後、カバーを慌てて外してリンクインする場面があった。

演技を終えると、両拳を振り下ろして感情を爆発。笑顔でスタンディングオベーションに応えた。得点を見ると「えっーー！」と口を大きく開けて驚き、前に倒れそうになる場面も。満面の笑みで歓声に応えた。優勝者インタビューでは世界最高得点と聞き「え？そうなんですか？」と驚き、「すごくうれしいです」と笑顔。「本当に試合も残り少なくなってきて、最後の最後のいい演技ができるように。またこれからファイナル、全日本に向けて今日以上のものができるようにして練習して、しっかり全日本で五輪の切符を掴んで、五輪で結果を残せるようにしたい」と、見据えた。

最後のＮＨＫ杯も周囲を笑顔にする坂本らしい締めくくりとなった。