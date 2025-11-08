タレントの藤本美貴（４０）が、８日までにＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。性格検査のＭＢＴＩについて語った。

男性視聴者から「多くの女性がＭＢＴＩにうるさい」と不満が寄せられるが、藤本は自身のＭＢＴＩを知らないという。

「ＭＢＴＩが朝のテレビの占いで、『ＭＢＴＩが○○の人の運勢は…』っていうぐらいなら、私もＭＢＴＩをはじめてそこで知りたいって思うかもしれないけど…」とあまり興味のない様子。「『だから何なの？』みたいな感じ」と率直な気持ちを明かした。

他にも、藤本は血液型や星座の分類もあまり重要視していないよう。「私なんてＡ型って言っただけで、『Ｂ型だと思った』って言われるぐらい」だそう。

また「朝のニュースで星座占いやってる。長女が（その占いを）ちゃんと見ていく」そうだが「私、何座とか全然興味ないから、自分はさすがに４０年生きているからうお座だって分かるけど…」と語った。

男性視聴者の問いには「どこかにまとまりたいんじゃない？ 女子って群れを作っていたいから。私もちょっとその気持ちわからないんだけど、それで安心するんだからほっといてあげたらって感じ。別に害はないでしょ？」と答えていた。