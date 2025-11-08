魔物にとどめを刺さない勇者…「このままでは村が滅びます！」村人の嘆願を無視する理由はレアアイテムが欲しいから？【作者に聞く】
【4コマ漫画】津夏なつなさんの「RPGあるある」を読む
土曜の夜はのんびり漫画三昧！2025年上半期によく読まれたバズ漫画をプレイバック！
魔物と戦う勇者パーティー。けれど強大なモンスターだけでなく、もうひとつの“戦い”が繰り広げられていた!?漫画経験ゼロから「4コマ1000本ノック」と題し、X上で毎日オリジナルの4コマ漫画を投稿し人気を博すクリエイター、津夏なつなさん(@tunatu727)。その作品の1つ「RPGあるある 盗賊の性」は、手負いの魔物にとどめを“刺せない”勇者一行を描いた4コマだ。村人が退治を求める中、勇者が待っていたのは、パーティーメンバーの盗賊がモンスターからアイテムを盗むチャンスだった。
■緊迫の戦闘中に盗賊が粘る
4コマ「RPGあるある 盗賊の性」の着想について尋ねた。「どんなに緊迫した状況の戦闘シーンでも、モンスターがレアアイテムを持っているならば盗まずにはいられない!多くの人がRPGをプレイする中で経験したであろう状況をネタにしてみました」と津夏さんは語る。
「ぬすみ」が成功するまでモンスターを倒してしまわないよう、ひたすら防御して耐えたり、たまに回復したりという泥仕合のような光景を、「一刻も早く退治してほしいと願う村の人たちは一体どんな気持ちで見てるんだろうと、実際にゲームでこういう戦闘をしているときにふと思いました。この状況最悪だろうなと(笑)」と、着想の背景を明かした。
■矛盾や裏側を楽しむRPG愛
津夏さんは4コマの題材にRPGを取り上げることが多いが、その理由を尋ねた。「私自身RPGが大好きで、いろんなゲームを今もやっています。実際にゲームをプレイしながら感じた矛盾や、シーンの裏で起きている描かれることのない事柄などを勝手に想像したりして、4コマのネタにすることがあります」と、RPG愛を語る。
「息抜きにゲームをやりながら4コマのネタも思いつけるので一石二鳥だと思っています。RPGのような世界観や設定の漫画は描くのはとてもワクワクします。私も楽しみながら描いていますし、読んでくれる方にもワクワクしながら読んでもらえたらいいなと思っています」
読者からの反響で印象に残ったことは、「共感の声が多かったのが純粋にうれしかったのですが、いつの間にかリプライ欄がいろんなゲームの『あるある』を言い合う場になっていたのがおもしろかったです。今後も私の4コマでこういう場が作れたら最高だなって思います」と、喜びを語った。
取材協力：津夏なつな(@tunatu727)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。