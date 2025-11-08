小田原競輪場の開設76周年記念G3「北条早雲杯争奪戦」は3日目を終えた。

準決12R、郡司浩平（35＝神奈川）が、ため息の出るような走りを見せた。3日目は松井宏佑−郡司の並び。まずは松井がしっかりと前へ。酒井雄多が迫ったところを郡司がブロック。続いて須永優太が接近したが、これもブロック。しっかり仕事をして、最後は松井をかわし郡司が1着。松井は2着に残った。

「（松井）宏佑に本来の強さが出た。流れで行ってくれたし、ラインで決めたいという形の中で行ってくれた。自分も余力を持って回れたのでゴール前まで仕事をできた」。自分の走りの前に、松井の奮闘に言及するあたりがエースの証明だ。

松井はこう語った。「西田君がカカリ切る前に行けばラインで決まると思った。出切ってからは郡司さんが付いていると思ったので、最後まで全力で踏みました。もう脚は残っていないですよ（苦笑）」。今大会は作戦、走りとも実に濃密。松井にとって素晴らしい経験となっている。

決勝は郡司が地元4車の先頭だ。「自分から志願して自力でやります」。地元ファンの期待を背負い、パワフルにけん引する。