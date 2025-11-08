4人組ロックバンド「THE NEATBEATS」のボーカル・MR.PAN（52）が入院し、首の頚椎の手術を行ったことを8日、同バンドのXで報告した。

同バンドのXは「ご無沙汰です！ちょっとしたご報告」としてMR.PANが「ひとまずカイザースのツアーが先月終わりまして、まあ色々話したいことも山ほどだったんですが！ツアーが終わり、カイザースを空港へ見送り、アタクシはそのまま病院へ入院。首の頚椎の手術でした」と入院して首の手術をしたことを報告した。

術後については「全身麻酔から目が覚めたら楽しい記憶、消えてたら嫌やなーと思ってたら、ちゃんと覚えてました、よかったよかった笑。まあ身体も動く。心配されるのが苦手なもんで、終わってからの報告ということで」と伝えた。

また「まあでも実際、8月以降なかなか身体が限界で、ギターも弾きづらく、ほんまは9月に手術の予定でしたが、カイザースとのツアーまではライブをやりきりたい、と医者に相談して、このタイミングでした」と明かした。

今後については「これからリハビリも続くんでまあぼちぼちといきたいとこですかね。術後1ヶ月は安静に、という事なんで11月はニートビーツのライブは入ってません」とし「12月からぼちぼちとライブは再開するつもりですが、当分ハードなアクションは他メンバーに任せて、自分はユニークなMC担当かもしれません」とつづった。

そして「ギターも頑張ってまた練習しないと。しかし、外出禁止、面会禁止の入院はなかなかなもんで、脱出経路を教えてくれへんかなー？と看護師さんに言うたら叱られましたね笑。ちなみにたまたまですが、病室の番号は210(ニート)、トップビートクラブの開店日は2/10。ロックンロールの神様からまだまだやりなはれー！というメッセージかな笑。またよろしくどーぞ！(pan)」と記した。