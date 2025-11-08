東京都の「憧れのナンバープレート」ランキング！ 2位「世田谷」を抑えた1位は？【2025年調査】
車に刻まれるナンバープレートの地名には、その土地の魅力やブランドイメージが詰まっています。思わず付けたくなるような「憧れのナンバー」は、地域への誇りや憧れの象徴でもあります。
All About ニュース編集部では、2025年11月5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、憧れのナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、東京都の「憧れのナンバープレート」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「成城や二子玉川のような高級住宅街も有名で、どことなく品の良さを感じさせるナンバープレートだと思います」（30代女性／愛知県）、「全国的に知名度があってかっこよくて憧れる」（30代女性／千葉県）、「金持ちそう。エグゼクティブなイメージで港区より品が良さそう」（50代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「東京都の中でも市街地で、富豪のイメージがあるから」（10代男性／埼玉県）、「昔から若干のあこがれ感があります」（60代男性／東京都）、「全国的にも知名度が高く、都会的で洗練された印象があり、車に付けるとスマートで憧れを感じるから」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
2位：世田谷／96票東京都内でも高級住宅地として知られる世田谷は、落ち着いた街並みと自然の多い住環境が魅力です。芸能人や著名人が多く住む街としても有名で、ナンバープレートにも洗練された印象が漂います。
1位：品川／125票東京の玄関口としてのイメージが強い品川は、新幹線も停車する利便性と、先進的な都市開発が進むスマートな印象が特徴です。都心の中でも特にステータスを感じさせるナンバープレートとして人気を集めました。
