Ç¯¶â¤Ï²¿ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤ë¤Î¤¬¤ªÆÀ¤Ç¤¹¤«¡© »ñ»º¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤·¤¿¤¤50Âå¤¬¤ä¤ë¤Ù¤ÃùÃß°Ê³°¤Î¤³¤È
Ï·¸å»ñ¶â¤Î½àÈ÷¤È¤¤¤¦¤È¡ÖÃùÃß¡×¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤ÏÄê´üÅª¤Ê¡Ö¼ýÆþ¡×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¼«Ê¬»ñ»º¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤ë 52ºÐ¤«¤é¤ª¶â¤òÃù¤á¤ë¡¦Áý¤ä¤¹¡Ù¡Ê°æ¸ÍÈþ»ÞÃø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ï·¸å¤Î°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡£ËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÇ¯¶â¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÏ·¸å¤Î¼ýÆþ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇ¯¶â¤Î¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¤Ç¤ª¥È¥¯ÅÙ¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È
Ï·¸å¤Î¼ýÆþ¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¼¡ÊÍ¾¾ê»ñ¶â¡Ë¤ò¤â¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤«¤é½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊýË¡¤Ï¡¢¡iDeCo¤Ê¤É¤Ç¼«Ê¬Ç¯¶â¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢¢Ä¹¤¯Æ¯¤¯¡¢£Ç¯¶â¼õµë¤ò·«¤ê²¼¤²¤ÆÁý¤ä¤¹¡¢¤Î3¤Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢º£¤«¤éiDeCo¤Ê¤É¤ÎÀÇ¶âÌÌ¤ÇÍÍø¤ÊÀ©ÅÙ¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤Ë¼«Ê¬Ç¯¶â¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
65ºÐ°Ê¹ß¤âÄ¹¤¯Æ¯¤¤¤Æ¡¢Ç¯¶â¼õµë¤ò·«¤ê²¼¤²¤ì¤Ð¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆ¯¤±¤Ð¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤ò¤µ¤é¤ËÁý¤ä¤»¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å¤Î¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦ÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
A. ¤¤¤ÞÀµ¼Ò°÷¤Ê¤É¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯Æ¯¤¤¤Æ²ÃÆþ´ü´Ö¤òÄ¹¤¯¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¡£´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼Ò°÷¤Î¸ÛÍÑ¤Ï65ºÐ¤Þ¤ÇµÁÌ³¡¢70ºÐ¤Þ¤ÇÅØÎÏµÁÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤Ë60ºÐ°Ê¹ß¼ýÆþ¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ¯¤±¤ë¤Ê¤éÄ¹¤¯Æ¯¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚQ2¡Û¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ê¤Î¤Ç¡¢É×¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿¤È¤¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£
A. Ç¯¶â³Û¤Ï¡¢¼õµëÇ¯Îð¤ò·«¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤ÇÁý¤ä¤»¤Þ¤¹¡£65ºÐ¤«¤é¤¹¤°Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤é¤º¡¢70ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤Æ¡¢É×¤ÎÇ¯¶â¡Ü¥×¥Á²Ô¤®¤ÇÀ¸³è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼õµë¤ò1¥«·îÃÙ¤é¤»¤ë¤´¤È¤ËÇ¯¶â³Û¤Ï0.7¡óÁý³Û¤µ¤ì¡¢5Ç¯¤Ç42¡ó¤ÎÁý³Û¤Ë¡£Ç¯¶â³Û¤¬83Ëü±ß¤Ê¤é¡¢Ìó118Ëü±ß¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚQ3¡ÛÏ·¸å¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢Æ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡£
A. Ï·¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤Ï¸½Ìò»þÂå¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¸³èÈñ¤ÎÉÔÂÊ¬¤À¤±Æ¯¤±¤ÐOK¡£iDeCo¤Ê¤É¤ÇÇ¯¶â¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢²Ô¤°¤Ù¤¤ª¶â¤Ï¤µ¤é¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£Ã»»þ´Ö¥Ð¥¤¥È¤ä¤æ¤ë¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÄ¹¤¯Æ¯¤±¤Ð¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤äÀ¸¤¤¬¤¤¤âÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÚQ4¡ÛÇ¯¶â¤Ï¡¢²¿ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ª¥È¥¯¡©
A. ·«¤ê²¼¤²»þ¤Î¼õµëÁí³Û¤¬¡¢65ºÐ³«»Ï»þ¤ÎÁí³Û¤ò¾å²ó¤ë¤Î¤Ï¡¢¼õµë³«»Ï¤«¤é12Ç¯ÄøÅÙ¡£70ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¤Ê¤é¡¢Áí¼õµë³Û¤¬65ºÐ¼õ¤±¼è¤ê³«»Ï¤ò¾å²ó¤ë¤Î¤Ï82ºÐ¤°¤é¤¤¡¢75ºÐ¤Î¾ì¹ç¤Ï87ºÐ¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï70ºÐ¤Ç¤Î¼õµë¤Ç¤¹¡£
Ç¯Îð¤´¤È¤Ë¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ä¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÂ¾¡¢´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â´ð¶â¡¢iDeCo¤Ê¤É¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ëÍ½Äê³Û¤òµÆþ¤·¤Þ¤¹¡£±¿ÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ³Û¤ò½ñ¤±¤ÐOK¡£
°ìÍ÷¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢²¿ºÐº¢¤Ë¼ýÆþ¤¬¼êÇö¤Ë¤Ê¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´ü´Ö¤ÏÆ¯¤¯¡¢iDeCo¤Ç½àÈ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÕ¤Ë¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤Î¼ýÆþ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤é¡¢Ç¯¶â¤Î·«¤ê²¼¤²¤Î¸¡Æ¤¤ò¡£1Ç¯·«¤ê²¼¤²¤ë¤´¤È¤Ë8.4%¡¢70ºÐ¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤È42%¤âÇ¯¶â¤¬Áý¤ä¤»¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦¶â¤ä´ë¶ÈÇ¯¶â¡¢iDeCo¤Ê¤É¤Î¼õ¤±¼è¤êÊý¤Ï°ì»þ¶â¡¢Ç¯¶âÊý¼°¡¢°ì»þ¶â¤ÈÇ¯¶â¤ÎÊ»ÍÑ¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¡¢¼õ¤±¼è¤ê»þ´ü¤â¤¢¤ëÄøÅÙÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£·«¤ê²¼¤²¼õµë¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤òÊÝ¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢§°æ¸ÍÈþ»Þ¡Ê¤¤¤É¡¦¤ß¤¨¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÊCFPÇ§Äê¼Ô¡Ë¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡£¹Ö±é¤ä¼¹É®¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª½Ð±é¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢À¸³è¤Ë¿È¶á¤Ê·ÐºÑÌäÂê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ç¯¶â¡¦¼Ò²ñÊÝ¾ãÌäÂê¤òÀìÌç¤Ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¼Ò²ñÊÝ¾ã¿³µÄ²ñ´ë¶ÈÇ¯¶â¡¦¸Ä¿ÍÇ¯¶âÉô²ñ°Ñ°÷¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£¹ñÌ±Ç¯¶â´ð¶âÏ¢¹ç²ñÍý»ö¡£¡ÖÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¿ô¡¹¤Î»¨»ï¤ä¿·Ê¹¤ËÏ¢ºÜ¤ò¤â¤Ä¡£
(Ê¸:°æ¸Í Èþ»Þ)
