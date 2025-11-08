花澤香菜＆悠木碧、ツンデレ熱弁「すぐにデレるツンデレにやられちゃう…」「商業のツンデレは違う」
声優の花澤香菜、宮野真守、悠木碧、諏訪部順一が8日、都内で行われたアニメ映画『羅小黒戦記』の新作『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】花澤香菜＆宮野真守＆悠木碧＆諏訪部順一が和気あいあい 舞台あいさつのオフショット
ムゲン（宮野）の弟子で、シャオヘイ（花澤）にとっては姉弟子にあたる存在のルーイエを悠木が演じている。トークでは“ツンデレ”が話題に。悠木は「私、すぐにデレるツンデレって好きじゃないんです。それは商業じゃんって思うから。商業のツンデレは違う。ルーイエは全然デレない。信念のあるツンデレ。そこが見どころ」と熱弁。これを受けて花澤は「私、すぐにデレるツンデレにやられちゃう…。チョロい女だ…」と嘆くと、悠木は「まぁ、嫌いじゃないけどね」とすぐにデレて笑いを誘っていた
本作では、師匠・ムゲンと共に小さな村で穏やかな日々を過ごしていたシャオヘイ。それから2年後、とある会館への襲撃事件が、長きにわたり保たれていた妖精の世界の平和を脅かす。妖精会館からもたらされた任務により、シャオヘイとムゲンは引き離され、二人の運命は大きく揺らぎ始める。次々と現れる脅威に立ち向かう中、シャオヘイは姉弟子・ルーイエと共に、真実を求めて新たな冒険へと旅立つ。降りかかる突然の試練、そして、思いもよらぬ敵を前に、シャオヘイは大きな選択を迫られる―というストーリーとなる。
【写真】花澤香菜＆宮野真守＆悠木碧＆諏訪部順一が和気あいあい 舞台あいさつのオフショット
ムゲン（宮野）の弟子で、シャオヘイ（花澤）にとっては姉弟子にあたる存在のルーイエを悠木が演じている。トークでは“ツンデレ”が話題に。悠木は「私、すぐにデレるツンデレって好きじゃないんです。それは商業じゃんって思うから。商業のツンデレは違う。ルーイエは全然デレない。信念のあるツンデレ。そこが見どころ」と熱弁。これを受けて花澤は「私、すぐにデレるツンデレにやられちゃう…。チョロい女だ…」と嘆くと、悠木は「まぁ、嫌いじゃないけどね」とすぐにデレて笑いを誘っていた