悠木碧、作品の見どころは「#悠木の2ミリ」 宮野真守＆諏訪部順一も呼びかけ
声優の花澤香菜、宮野真守、悠木碧、諏訪部順一が8日、都内で行われたアニメ映画『羅小黒戦記』の新作『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】花澤香菜＆宮野真守＆悠木碧＆諏訪部順一が和気あいあい 舞台あいさつのオフショット
ムゲン（宮野）の弟子で、シャオヘイ（花澤）にとっては姉弟子にあたる存在のルーイエを悠木が演じている。ルーイエの魅力について悠木は「めちゃくちゃクール。仕事一筋。目的のためなら手段を選ばないところがある」とアピール。シャオヘイにしか見せないルーイエの表情があるそうで。宮野は「いろいろ感情が動くシーンがあるんでしょ？そこで演出を受けたんでしょ？」と話題を振り、悠木は「『悠木、2ミリだけ』と言われて。何が2ミリだったかは読み解いてほしい」とした。諏訪部は「『#悠木の2ミリ』を流行らせてください」と呼びかけていた。
本作では、師匠・ムゲンと共に小さな村で穏やかな日々を過ごしていたシャオヘイ。それから2年後、とある会館への襲撃事件が、長きにわたり保たれていた妖精の世界の平和を脅かす。妖精会館からもたらされた任務により、シャオヘイとムゲンは引き離され、二人の運命は大きく揺らぎ始める。次々と現れる脅威に立ち向かう中、シャオヘイは姉弟子・ルーイエと共に、真実を求めて新たな冒険へと旅立つ。降りかかる突然の試練、そして、思いもよらぬ敵を前に、シャオヘイは大きな選択を迫られる―というストーリーとなる。
