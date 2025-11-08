フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦、ＮＨＫ杯は８日、大阪府門真市の東和薬品ラクタブドームで行われ、女子はショートプログラム（ＳＰ）１位の坂本花織（シスメックス）がフリーも１位となり、合計２２７・１８点で大会２連覇を達成し、１２月に名古屋で開かれるファイナルに進んだ。

坂本は演技後、場内インタビューで今季世界最高得点と聞き「あらまあ」と声を上げ、会場を沸かせた。「必死だった」というが、後半のジャンプがわずかに回転不足とされたほかはほぼ完璧で、２位に３０点近い大差をつけて優勝。リンクでの存在感は圧倒的だった。

今季のＧＰ初戦だったフランス大会では、ＳＰもフリーも１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）に次ぐ２位。「『これが若手に負けるっていうやつか』と思った。初めての感覚」と振り返り、「失敗を恐れない、爆発力がすごい」と気合が入った。

その姿に重ねたのは、過去の自分自身だ。五輪銀メダリストの浅田真央さんらに追いつき、追い越そうとがむしゃらに挑んだ。「きっと自分もああいう気持ちでやっていたんだろうなと、見ていて感じる」。一方で、「自分は自分。（やることは）変わらない」とも言い切る。五輪も世界選手権も経験し、不振でも本番にはきっちり調子を合わせてきた。フランス大会で中井が出した得点を超える世界最高得点を出してみせた。

２５歳での現役ラストシーズン。ファイナル、五輪切符がかかる全日本選手権へ「今日以上のものができるように」。若手の台頭には「もう数か月、待っていただいて」と笑った。主役の座は譲らない。（岡田浩幸）