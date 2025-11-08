M−1グランプリで4年連続3回戦へ進めなかった吉本興業所属のお笑いコンビ猿飛が8日、それぞれのX（旧ツイッター）を更新し、解散を発表した。

いもけん（22）は「ご報告です！ 解散することになりました！ ほんますいません！コンビ組みたいです！」とつづり、文書とツーショットの写真が爆発する動画を添えた。

文書では「猿飛」の解散を伝え、「沢山お褒めの言葉いただいてたのに何も残せず こんな形になってしまって本当に申し訳ない気持ちです」と謝罪。「相方が本当に爆発して、僕がそれに油を注いでしましました。すいません悔しいです」と明かした。

そして「芸人はもちろん続けます！コンビを組めない間もネタは書き続けようと思ってます！ 先輩後輩関係なくいっぱい声掛けてください！ 相方募集してまちゅ！」と呼びかけた。

乾大爆発（28）は手書きの文書で「猿飛」の解散を報告。「応援していただいた方、一度でもライブに来ていただいた方 本当にありがとうございました」と感謝をつづり、「2人共芸人は続けますので、各々の応援よろしくお願いいたします」と呼びかけた。