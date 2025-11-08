ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国輸入博、革新技術が一堂に集結 中国輸入博、革新技術が一堂に集結 中国輸入博、革新技術が一堂に集結 2025年11月8日 21時30分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ６日、自動車・スマートモビリティー展示エリアにあるホンダのブースで、新電動コンセプトバイクを見る来場者。（上海＝新華社記者／陳浩明） 【新華社上海11月8日】上海で開催中の第8回中国国際輸入博覧会には、各業界でイノベーションをけん引する科学技術、工業、医療分野などの高性能設備や先端技術、革新的な製品が集まっている。６日、技術機器展示エリアで高性能ロボットハンドに触れる来場者。（上海＝新華社記者／蔡湘鑫）６日、技術機器展示エリアで来場者に多感覚スマートロボットアシスタントを紹介するスタッフ。（上海＝新華社記者／張子紣）６日、自動車・スマートモビリティー展示エリアにあるドイツの自動車部品大手ボッシュのブースで、磁気駆動型フレキシブル搬送システムを前に交流する来場者。（上海＝新華社記者／陳浩明）６日、自動車・スマートモビリティー展示エリアにある科学技術ブースで来場者に電動垂直離着陸機（ｅＶＴＯＬ）「Ｅ２０」を紹介する出展者。（上海＝新華社記者／陳浩明）６日、技術機器展示エリアにあるスウェーデンの計測機器大手ヘキサゴンのブースに出品された自動測定システム。（上海＝新華社記者／張子紣）６日、技術機器展示エリアにある米半導体大手クアルコムのブースで、クロスリアリティー（ＸＲ）デバイスを体験する来場者。（上海＝新華社記者／張子紣）６日、技術機器展示エリアでアシストスーツを装着した来場者。（上海＝新華社記者／劉穎）６日、技術機器展示エリアにあるドイツ機械大手シーメンスのブースで人工知能（ＡＩ）と交流する来場者。（上海＝新華社記者／樊雨晴）６日、技術機器展示エリアに出品された拡張現実（ＡＲ）眼鏡のレンズ。（上海＝新華社記者／蔡湘鑫）６日、技術機器展示エリアにある米半導体大手クアルコムのブースで、スマートグラスを試着する来場者。（上海＝新華社記者／樊雨晴）６日、技術機器展示エリアに出品された立邦中国の低高度垂直離着陸機向け地上ソリューション。（上海＝新華社記者／任鵬飛）６日、自動車・スマートモビリティー展示エリアにある中国の人工知能関連企業、西井科技のブースで自動運転トラック「Ｑ−Ｔｒｕｃｋ」を撮影する来場者。（上海＝新華社記者／陳浩明）６日、技術機器展示エリアに出品された３Ｄプリンターのみで作られた靴。（上海＝新華社記者／蔡湘鑫）６日、医療機器・医薬品・保健展示エリアで革新的な減量用品「Ｏｒｂｅｒａ３６５胃内バルーン」を紹介するスタッフ。内視鏡で口から入れて胃の容量を占有し、満腹感を高めて食事量を減らす。（上海＝新華社記者／劉穎）６日、技術機器展示エリアに出品された自走式サイレージ収穫機。（上海＝新華社記者／丁赫） リンクをコピーする みんなの感想は？