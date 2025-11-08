「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（８日、東和薬品ラクタブドーム）

女子フリーが行われ、今季限りでの現役引退を表明している北京五輪銅メダリストで、ショートプログラム（ＳＰ）首位の坂本花織（２５）＝シスメックス＝がともに今季世界最高となるフリー１５０・１３点、合計２２７・１８点で２年連続４度目の優勝を飾り、ミラノ五輪の重要選考会となるＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた。４度目の優勝は浅田真央に並ぶ歴代２位タイ。青木祐奈（２３）＝ＭＦアカデミー＝が合計１８３・３１点でＳＰ９位から順位を上げて６位。北京五輪代表、樋口新葉（２４）＝ノエビア＝は合計１６８・２７点で９位だった。

自身最後のＮＨＫ杯を華麗に締めくくった。最終演技者として登場。自身のスケート人生を表現するフリー「愛の賛歌」にのり、冒頭でダブルアクセルを軽やかに決めると、３回転フリップ、３回転ルッツ−２回転トーループもきっちり成功させて、流れに乗った。後半も３回転サルコー、３回転フリップ−３回転トーループ、ダブルアクセルからの３連続ジャンプ、最後の３回転ループと決めると、伸びやかな歌声にのり、情感豊かに演じ切った。

演技を終えると、両拳を振り下ろして感情を爆発。笑顔でスタンディングオベーションに応えた。得点を見ると「えっーー！」「あらまぁ〜」と口を大きく開けて驚き、前に倒れそうになる場面も。満面の笑みで歓声に応えた。

優勝者インタビューでは世界最高得点と聞き「え？そうなんですか？」と驚き、「すごくうれしいです」と笑顔。「昨日ほど余裕がなくて結構必死だったんですけど。余裕がなくて、６分間のリンクインの時にエッジケースを外し忘れるという痛恨のミスがあったんですけど、なんとか演技までに落ち着かせることができた」と告白。ラストシーズンも中盤戦に突入。「最後という気持ちはあまりないけど、最後と決めてから練習がすごい楽しくて」と明かし、次世代の台頭にも「次世代に譲るのはまだ数カ月待って」と笑った。ここからは五輪選考の重要局面を迎える。「本当に試合も残り少なくなってきて、最後の最後のいい演技ができるように。またこれからファイナル、全日本に向けて今日以上のものができるようにして練習して、しっかり全日本で五輪の切符を掴んで、五輪で結果を残せるようにしたい」と、見据えた。