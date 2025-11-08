お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが６日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。

この日は、パンサー・菅良太郎をゲストに招いた。菅は尾形貴弘、向井慧とともにパンサーを結成した２００８年を回想。尾形の印象を聞かれると「一緒にライブとかやってたから。ネタを書けるんだと思ってたもん。尾形さんが（前の）コンビで『ちげえよ！こうだよ！』とかっていうのを相方の人に指示してるのを見たことがあるから。ネタ書く人なんだっていう認識はあった。組んでみたら『マジ、あれ何だったの？』ってぐらいに書けない」と話した。

良ちゃんから、尾形が「あんなドッキリスターだとは思ってなかった？」と聞かれると「もう、超プライド高かったからね」と振り返った。

菅はトリオ内で争うことは、ほとんどないと明かし「（喧嘩したのは）マジで１回だけ。俺と尾形さん。（喧嘩の原因は）尾形さんがお笑いのことを言ってきたの。それ、先輩に言ったら『それはキレるよな？』『尾形にお笑いのこと言われたら、そりゃキレるか…』って、みんな言ってた。ガチギレ。俺がキレた」と笑わせた。

菅は「尾形さんってマジで、昔、いくつかのエピソードトークで回してたの。今は増えた。昔、もっとないのよ。ホント、２個ぐらいのエピソードでずっと取材を受けてた。また、取材のときに（尾形が）その話をして『また、それかよ…』って言ったの。したら、それにカチンと来たのか分かんないけど、取材が終わった後に（尾形が）『菅！お笑いってそういうもんだから！』みたいなことを言ってきた。はぁ？って。いや、いや、どういうこと？そんなわけねえだろ！って。『なんで、２個のエピソードで一生回すのがお笑いなんだ？』って喧嘩になって」と振り返り、鬼越の２人を爆笑させていた。