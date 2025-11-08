「プロレス・新日本」（８日、東祥アリーナ安城）

来年１月４日の東京ドーム大会で引退するエースで社長の棚橋弘至（４８）の対戦相手が、米ＡＥＷのオカダ・カズチカ（３７）に電撃決定した。メインイベントで棚橋がＹＵＴＯ−ＩＣＥ（２８）をハイフライフロー３連発で撃破した後、オカダが電撃登場。棚橋の現役最後の対戦相手を名乗り出て、退団した２４年２月以来約２年ぶりに古巣マットに上がることが決定的となった。

地元出身でもあるレインメーカーの電撃来場に安城のファンはどよめきに包まれた。棚橋がメイン勝利後のマイクで「安城の皆さん、愛してまーす」の決めぜりふで締めくくった直後、コインが落ちる効果音でおなじみのオカダの入場テーマがかかり騒然。黒いシャツとパンツ姿のオカダが登場し、爆発的な歓声が湧いた。

リングインしたオカダは「棚橋さん、引退おめでとうございます。そして、お疲れ様でした」と皮肉を込めて言うと、「２０２６年１月４日、よかったら僕が（引退試合の相手を）やりますよ。それまで疲れんじゃないぞ、この野郎！」と名乗り出た。さらに、かつてオカダのマネージャーだった外道（５６）がマイクを握り、「レインメーカーが来たからには、史上最高の引退試合になるぞ。なんでか分かるか？レェェェヴェルが違うんだよ、この野郎。『ＷＲＥＳＴＬＥ ＫＩＮＧＤＯＭ２０ ｉｎ 東京ドーム』、カネの雨が降るぞ」と、久々に決めぜりふが響いた。

棚橋は来年１月４日の東京ドーム大会で引退することが決まっていたが、対戦カードはまだ発表されていなかった。同大会の一部カードが発表された今月４日の記者会見では「くーーーっ」と苦渋の表情を浮かべ、「もうちょっとお待ちください。（近いうちに）発表します」と理解を求めていた。また、同日時点でのチケット券売数が３万１５４８枚であることを発表し、「過去最速の売れ方だと聞いている。最後の最後にかなえたい夢、それは東京ドーム大会を超満員（にすること）。残り２カ月、最後まで命を燃やす」と力を込めていた。