彼氏にフラれて落ち込み続ける人も多いと思いますが、思い切ってアクティブに動くのもいいですよね。一人旅をするとネガティブな気持ちも消えて、新しい出会いが訪れることもあるようで……？ 今回は、傷心旅行先で遭遇した元カレに反撃した話をご紹介いたします。

イケメンといるのを見せつけた

「彼氏に浮気されてフラれました。すごく落ち込んだけど、友達に『一人旅でもしてみたら？』と言われ、思い切ってハワイに旅行に行くことにしました。

現地では一人で自由気ままに過ごせて最高の気分だったのですが、2日目の朝、ホテルで朝食をとっていると、聞き覚えのある声が……。ふと後ろを見ると、なんと元カレがいました。なんでハワイに来て元カレに再会しないといけないのかと思って、驚きよりも怒りが込み上げてきましたね。

しかも元カレは浮気相手の女と来ていて、わざわざその女を紹介されてそれもイラッとしました。せっかくの旅行が台無しになってテンションが下がったけど、その日の夜にバーで飲んでいたらイケメンにナンパされて、いい感じの雰囲気に。

翌日、またホテルで元カレに会ったときに、イケメンといるところを見せつけることができてスカッとしました！ あのときの元カレの悔しそうな顔、今でも忘れられないですね」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 傷心旅行に行った先で、元カレと遭遇するなんて最悪な気分になりそうですね。ただ旅行ならではの出会いによって、元カレを見返せたのはラッキーだったかもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。