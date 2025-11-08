■フィギュアスケートNHK杯（8日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、開会式は2月6日に開催、前回大会は金メダル3個

女子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）首位の坂本花織（25、シスメックス）がフリー（150.13点）、合計（227.18点）ともに今季世界最高点をマークし、大会2連覇を果たした。

GPシリーズ初戦のフランス杯は2位だったが、今大会を制した坂本は12月のGPファイナル（名古屋）進出が決定。集大成の来年2月ミラノ・コルティナオリンピック™に向け、弾みのつく大会となった。

今季限りで現役引退を表明している坂本は、最後のNHK杯で会心のフリー。冒頭のダブルアクセル（2回転半）を決めると、3回転フリップ、3回転ルッツからのコンビネーション、3回転サルコウと危なげなく着氷。後半もフリップ−トウループの連続3回転で勢いに乗り、ジャンプは全て着氷。最後はダイナミックなスピン、ステップで会場を引き込んだ。ほぼノーミスの圧巻演技に、地元関西のファンから大きな声援が送られた。

SP9位の青木祐奈（23、MFアカデミー）は、ジャンプで大きく崩れることなく、フリー5位の演技を披露。合計183.31点で6位と順位を上げた。

坂本同様、今季限りで現役引退を表明している樋口新葉（24、ノエビア）は序盤からジャンプを着氷させリズムに乗ると、中盤3回転ルッツで転倒があったが、最後のNHK杯を力の限り滑り切った。得点は合計168.27点で9位。

今大会、男子シングルでは鍵山優真（22、オリエンタルバイオ/中京大）が、合計287.24点で同大会日本勢男子初の3連覇を達成。アイスダンスでは、吉田唄菜（22）／森田真沙也（21）組が155.28点で最下位の10位だった。ペアでは、SP4位の長岡柚奈（20）／森口澄士（23）組がフリー3位の演技も、合計202.11点の4位。3位と1.68点差で惜しくも表彰台入りを逃した。

【女子シングル結果】

1位）坂本花織 227.18点

2位）ソフィア・サモデルキナ 200.00点

3位）ルナ・ヘンドリックス 198.97点

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6位）青木祐奈 183.31点

9位）樋口新葉 168.27点