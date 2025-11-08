元日本代表DF吉田麻也、LAで日本の超大物ミュージシャンを囲んで肉を食す
LAギャラクシーの元日本代表DF吉田麻也が8日に自身のインスタグラム(@mayayoshida22)を更新し、豪華ショットを披露した。
吉田は「1996年、初めて自分で買ったCDがGLAYのBELOVEDだった。29年後、長崎出身の吉田が、北海道出身のTAKUROさんを囲んでLAで肉を食す。グロリアス!」と綴り、1枚の写真をアップ。日本の人気ロックバンド『GLAY』のリーダー・TAKUROさんが中央に座り、その両側を吉田、妻でモデルの岩堀せりさん、経営者らが固めたショットとなっている。
コメント欄では「素晴らしい繋がり」「夢が叶ってよかったね」「おめでとうございます」「うまいこと言うなぁ〜」などの声が届いた。
現在37歳の吉田は日本代表で通算126試合に出場し、12ゴールを記録。2014年から3大会連続でW杯に参戦した。クラブでは名古屋グランパス、VVV、サウサンプトン、サンプドリア、シャルケでプレーしたのち、2023年8月からLAギャラクシーに所属している。
