WATWING、本音をテーマにしたニューアルバム『honest』リリース決定
WATWINGが、ニューアルバム『honest』を2026年2月25日にリリースすることを発表。あわせて新ビジュアルも解禁した。
本作には、9月3日配信の「KEEP IT GOING ON」、11月19日配信の「Be Real」を含む全13曲を収録予定。CDとCDに映像作品（DVD/Blu-ray）が加わった形態の他に、フォトブックを含めた4形態でのリリースとなる。初回特典にはトレーディングカード(全2種中ランダム1種)が封入される。
テーマはアルバムやツアーの題名にもなっている「本音」。メンバーそれぞれが1曲ずつ制作に携わり、今の想いや等身大の感情をリアルに表現した作品となっている。個々のアーティスト性が際立つと同時に、グループとしての表現力の進化も感じられる一枚だ。
さらに、ニューアルバムの発売を記念して、2026年2月〜3月に個別スマホ撮影会の開催も決定。東京・大阪・愛知・宮城・福岡の全国5都市で開催される。第一次抽選申込は11月13日19時からスタート。詳細はmu-mo SHOPをチェック。
また、11月19日にフルサイズが配信される「Be Real」のPre-add / Pre-saveがスタートしている。
ニューアルバム『honest』
2026/2/25（水）発売
購入：https://watwing.lnk.to/honest_CD
[CD] *スマプラ対応
初回特典：トレーディングカード(全2種中ランダム1種)封入
品番：RZCB-87199
価格：￥3,300(税込)
[CD+DVD] *スマプラ対応
初回特典：トレーディングカード(全2種中ランダム1種)封入
品番：RZCB-87197/B
価格：￥6,300 (税込)
[CD+Blu-ray] *スマプラ対応
初回特典：トレーディングカード(全2種中ランダム1種)封入
品番：RZCB-87198/B
価格：￥6,300 (税込)
[CD+Blu-ray Disc] *スマプラ対応 (初回生産限定)
特典：A5フォトブック付き（48P）、トレーディングカード(全2種中ランダム1種)封入
品番：RZCB-87196/B
価格：￥9,500(税込)
[CD]
「KEEP IT GOING ON」「Be Real」を含む、全13曲収録予定
[DVD/Blu-ray]
「KEEP IT GOING ON」を含むMusic Videoやドキュメントを収録予定
個別スマホ撮影会
販売URL：https://shop.mu-mo.net/st/special/watwing2511/
※上記サイト以外でのご注文の方は、本イベントの対象外となります。あらかじめご了承ください。
※本サイトは販売開始事項にオープン予定となります。
開催日程
2026/2/22（日）福岡：福岡アイランドシティーフォーラム
2026/2/28 （土）大阪：ATCホール ホールC
2026/3/21 （土）仙台：仙台国際センター 展示棟1F 展示室
2026/3/22 （日）東京：羽田エアポートガーデン 1F ベルサール羽田空港
2026/3/29 （日）名古屋：ウインクあいち 7階展示場
開催時間（予定）
第1部：11:30〜 12:20（受付時間 11:15〜11:45）
第2部：12:35〜 13:25（受付時間 12:20〜12:50）
第3部：13:40〜 14:30（受付時間 13:25〜13:55）
第4部：15:15〜 16:05（受付時間 15:00〜15:30）
第5部：16:20〜 17:10（受付時間 16:05〜16:35）
第6部：17:25〜18:15（受付時間 17:10〜17:40）
【第一次抽選申込】
受付期間：11月13日(木)19:00〜11月17日(月)12:00まで
【第二次抽選申込】
受付期間：11月17日(月)15:00〜11月25日(火)12:00まで
Digital Single「Be Real」
2025.11.19 Release
Pre Link：https://watwing.lnk.to/BeReal_pre
＜WATWING LIVE TOUR 2025「honest」〜Special Edition〜&The Final＞
2025年12月7日(日)愛知・Lives NAGOYA
2025年12月27日(土)大阪・なんばHatch
2025年12月28日(日)東京・豊洲PIT
2026年4月12日(日)東京・東京ガーデンシアター
関連リンク
◆WATWING オフィシャルサイト
◆WATWING オフィシャルX
◆WATWING オフィシャルInstagram
◆WATWING オフィシャルYouTube