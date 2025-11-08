WATWINGが、ニューアルバム『honest』を2026年2月25日にリリースすることを発表。あわせて新ビジュアルも解禁した。

本作には、9月3日配信の「KEEP IT GOING ON」、11月19日配信の「Be Real」を含む全13曲を収録予定。CDとCDに映像作品（DVD/Blu-ray）が加わった形態の他に、フォトブックを含めた4形態でのリリースとなる。初回特典にはトレーディングカード(全2種中ランダム1種)が封入される。

テーマはアルバムやツアーの題名にもなっている「本音」。メンバーそれぞれが1曲ずつ制作に携わり、今の想いや等身大の感情をリアルに表現した作品となっている。個々のアーティスト性が際立つと同時に、グループとしての表現力の進化も感じられる一枚だ。

さらに、ニューアルバムの発売を記念して、2026年2月〜3月に個別スマホ撮影会の開催も決定。東京・大阪・愛知・宮城・福岡の全国5都市で開催される。第一次抽選申込は11月13日19時からスタート。詳細はmu-mo SHOPをチェック。

また、11月19日にフルサイズが配信される「Be Real」のPre-add / Pre-saveがスタートしている。

ニューアルバム『honest』

2026/2/25（水）発売

購入：https://watwing.lnk.to/honest_CD [CD] *スマプラ対応

初回特典：トレーディングカード(全2種中ランダム1種)封入

品番：RZCB-87199

価格：￥3,300(税込) [CD+DVD] *スマプラ対応

初回特典：トレーディングカード(全2種中ランダム1種)封入

品番：RZCB-87197/B

価格：￥6,300 (税込) [CD+Blu-ray] *スマプラ対応

初回特典：トレーディングカード(全2種中ランダム1種)封入

品番：RZCB-87198/B

価格：￥6,300 (税込) [CD+Blu-ray Disc] *スマプラ対応 (初回生産限定)

特典：A5フォトブック付き（48P）、トレーディングカード(全2種中ランダム1種)封入

品番：RZCB-87196/B

価格：￥9,500(税込) [CD]

「KEEP IT GOING ON」「Be Real」を含む、全13曲収録予定

[DVD/Blu-ray]

「KEEP IT GOING ON」を含むMusic Videoやドキュメントを収録予定

個別スマホ撮影会

販売URL：https://shop.mu-mo.net/st/special/watwing2511/

※上記サイト以外でのご注文の方は、本イベントの対象外となります。あらかじめご了承ください。

※本サイトは販売開始事項にオープン予定となります。 開催日程

2026/2/22（日）福岡：福岡アイランドシティーフォーラム

2026/2/28 （土）大阪：ATCホール ホールC

2026/3/21 （土）仙台：仙台国際センター 展示棟1F 展示室

2026/3/22 （日）東京：羽田エアポートガーデン 1F ベルサール羽田空港

2026/3/29 （日）名古屋：ウインクあいち 7階展示場 開催時間（予定）

第1部：11:30〜 12:20（受付時間 11:15〜11:45）

第2部：12:35〜 13:25（受付時間 12:20〜12:50）

第3部：13:40〜 14:30（受付時間 13:25〜13:55）

第4部：15:15〜 16:05（受付時間 15:00〜15:30）

第5部：16:20〜 17:10（受付時間 16:05〜16:35）

第6部：17:25〜18:15（受付時間 17:10〜17:40） 【第一次抽選申込】

受付期間：11月13日(木)19:00〜11月17日(月)12:00まで

【第二次抽選申込】

受付期間：11月17日(月)15:00〜11月25日(火)12:00まで

Digital Single「Be Real」

2025.11.19 Release

Pre Link：https://watwing.lnk.to/BeReal_pre

＜WATWING LIVE TOUR 2025「honest」〜Special Edition〜&The Final＞

2025年12月7日(日)愛知・Lives NAGOYA

2025年12月27日(土)大阪・なんばHatch

2025年12月28日(日)東京・豊洲PIT

2026年4月12日(日)東京・東京ガーデンシアター