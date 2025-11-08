◆プロレスリング・ノア「ＳＴＡＲ ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ ２０２５」（８日、後楽園ホール）観衆１５６０（札止め）

プロレスリング・ノアは８日、後楽園ホールで「ＳＴＡＲ ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ ２０２５」を開催した。

メインイベントでＧＨＣヘビー級王者王者・ＫＥＮＴＡがＹｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａと３度目の防衛戦を行った。

Ｉｎａｍｕｒａは、昨年１１月から世界最大の団体「ＷＷＥ」のＮＸＴに参戦。ＮＸＴ王座に挑戦するなど最前線で活躍した。１０・１１両国国技館大会に来場し。メインイベントでマサ北宮を破り２度目の防衛に成功したＫＥＮＴＡへ挑戦を要求し王者も受諾。この日のタイトル戦が決定した。

試合は、壮絶な打撃戦に発展。満員札止めのホールに興奮の渦が巻き起こった激闘となった。王者に徹底的に右腕を攻められたＩｎａｍｕｒａは苦境に立たされたが破壊的なパワーで脱出。痛みをこらえた右腕で強烈なラリアットを放つと最後は、トップロープからの必殺技「ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ（ディスチャージ）」でＫＥＮＴＡを圧殺しＧＨＣヘビーを初奪取した。

２０１８年８月５日のデビューから７年で最高峰を奪取したＩｎａｍｕｒａは「Ｉ ａｍ ｓｏ ＨＡＰＰＹ！」と英語で絶叫。「Ｙｏｓｈｉｋｉ ＩｎａｍｕｒａがＧＨＣヘビーウエイトチャンピオンになったぞ！」と感激を爆発させた。そして「Ｎｅｘｔ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ ｉｓ Ｍｒ．〜清宮！」と清宮海斗を指名した。

この要求に清宮がリングイン。対峙したＩｎａｍｕｒａは「ＭｅはＹｏｕをいつもＷａｔｃｈしていました。Ｂｉｇ Ｒｅｓｐｅｃｔしています」と敬意を表し「ＭｅのオファーＡｃｃｅｐｔしてくれますね？」と迫った。

清宮は「Ｉｎａｍｕｒａがチャンピオンで俺が挑戦者。このシチュエーションで戦える日が来るのを俺は待っていたよ。オファーはオフコース！」と受諾。プロレスリング・ノア生え抜きの両雄が最高峰をかけて戦うことが決定的となった。方舟の新時代を告げる決戦となる。