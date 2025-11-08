◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た坂本花織（シスメックス）が１５０・１３点、今季世界最高の合計２２７・１８点で４度目の優勝を決めた。「最後のＮＨＫ杯」で大会２連覇を達成し、ＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた。

１８歳のソフィア・サモデルキナ（カザフスタン）が合計２００・００点で２位。ルナ・ヘンドリックス（ベルギー）が合計１９８・９７点で３位だった。

ＳＰ９位の青木祐奈（ＭＦアカデミー）が１２６・５９点、合計１８３・３１点で６位。同１０位の樋口新葉（わかば、ノエビア）は１１５・１２点、合計１６８・２７点で９位だった。

ＧＰシリーズ第１戦のフランス大会で２位だった坂本は今大会、ＳＰから２位に９点以上の差をつけ盤石の１位。すでにＧＰファイナル進出を決めている中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）に続いて、切符をつかんだ。２６年ミラノ・コルティナ五輪の代表選考において、ファイナルの成績は重要な位置づけとなる。現役引退を表明して臨んでいるシーズン、五輪３大会連続出場に向け、ひとつ歩を進めた。