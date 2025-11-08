妻は勇気を出して夫の不倫現場へ。寝室に突如押し入られた夫は――／サレ妻になったので復讐したらママ友の罠でした
『サレ妻になったので復讐したらママ友の罠でした』（しろみ/KADOKAWA）第8回【全10回】
「モモコ…旦那さん、不倫してる」仲良しのママ友・アヤからのショッキングなタレコミ。専業主婦のモモコは第二子妊娠中で、夫、長男と幸せに暮らしていたが、アヤから送られてきた写真で夫の不倫を知ってしまう。キャンプ場で女性といちゃつく夫を目撃したというアヤは、モモコを気遣いながら、自身も“サレ妻”だったことを告白。モモコは戸惑いつつも、協力を申し出たアヤと共に夫の浮気現場を押さえるべく、彼女に言われるがまま行動していくが――？ 不倫こそアヤの仕掛けた罠だった!? 不穏なママ友から目が離せない『サレ妻になったので復讐したらママ友の罠でした』をお楽しみください！
【漫画】『サレ妻になったので復讐したらママ友の罠でした』を第1回から読む
