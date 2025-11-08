ロッテのチョコレート事業の上期売上高が過去最高を更新　牽引役は大幅伸長した「ガーナ」「紗々」

ロッテのチョコレート事業は、上期（25年4−9月）の売上高が前年同期比3.3％増となり過去最高を更新した。売上高は非公表。

牽引役は大幅伸長した「ガーナ」（上期15.3％増）と「紗々」（上期58.3％増）。

「ガーナ」は板チョコレート計で37％増。「ガーナミルク」「ガーナブラック」「ガーナホワイト」などの既存品が好調に加えて、5年ぶりの「プレミアムガーナ」を除く板チョコ新商品として4月に新発売した「ガーナ抹茶チョコレート」が貢献した。

「ガーナミルクエクセレント」「ガーナブラックエクセレント」などのエクセレントシリーズは14％増となった。

チョコレート専門店品質を志向する「プレミアムガーナ」は46％増を記録し「ガーナ」ブランド内での構成比も拡大している。

「紗々」は上期、定番商品が好調を維持するとともに4月22日に期間限定で発売した「紗々＜芳醇抹茶＞」がインバウンド需要での購入増加もあり、ブランドの成長に貢献した。

チョコレート事業の前期売上高は6.1％増。このうち「ガーナ」は13％増となった。