これぞ、【40・50代】の今っぽヘア！？「ウルフヘア」で即・若見え & こなれ♡

動きを出しながらも、自然な抜け感で大人の魅力を引き立てるウルフヘア。レイヤーで立体感を出すことで、髪に軽やかさと奥行きをプラス。毛先の動きやくびれで、フェイスラインがすっきり見えやすいのも嬉しいポイントです。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代に似合うウルフヘアをご紹介します。

ダークグレージュのショートウルフ

ダークグレージュの落ち着いた色味が上品なショートウルフ。ひし形シルエットでバランスよく、首元のくびれですっきりと見せてくれます。襟足は首に沿うようにタイトに収めて、全体はナチュラルなストレートに。抜け感がありながらも端正な印象です。

ピンクブラウンの柔らかボブウルフ

ピンクブラウンの優しい色味が印象的なボブウルフ。ウルフ感を控えめにしつつ、ワンレン風のシルエットで大人っぽく仕上げています。トップはふんわり、ベースにはプツッと感を残して程よい抜け感を演出。くびれラインが自然に首元を細く見せ、軽やかで柔らかな雰囲気が漂います。

秋色ブラウンのウルフミディ

こっくりとした秋らしいブラウンが映えるウルフミディ。トップは自然に内へ入るストレート、ベースは肩で軽く外ハネに。動きを出しながらも、全体はすっきりまとまり感があるので、上品な印象。季節感をさりげなく取り入れた、落ち着きのある大人スタイルです。

レッドカラーの艶ウルフ

レッドカラーが華やかに映えるミディアムウルフ。トップは内に、ベースは外に動きをつけて立体的に仕上げています。艶のある質感が柔らかさを引き立て、顔まわりに自然な明るさをプラス。カラーでさりげなくエッジを効かせた、洗練ムードのウルフヘアです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@t.ikeda214様、@shimanaka_futur様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里