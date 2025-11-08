元Winkで現在タレントとして活動している相田翔子が、10月5日に放送された『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演。「体力がありすぎる女VSなさすぎる女」をテーマにトークが展開するなか、体力がなさ過ぎて周りに迷惑をかけたエピソードとしてWink時代の出来事を披露した。

【写真】「笑わない」のではなく「笑えなかった」当時のWink

相田翔子＆鈴木早智子のデュオ『Wink』

「Winkは、相田翔子さんと鈴木早智子さんによる2人組のアイドル・デュオグループで、1988年にデビューしました。1989年には『淋しい熱帯魚』で第31回日本レコード大賞を受賞するなど一世を風靡。当時のアイドルとしては珍しく、笑顔などの喜怒哀楽を見せないロボットのようなキャラクター性も注目されていました」（芸能ライター）

「過密スケジュールに2人とも疲れ切っちゃって」と切り出した相田。続けて、「レギュラーの番組あったんですけど、楽屋に行ったら“ちょっともう疲れたね〜。温泉行こっか〜”て言って。マネジャーさんもスタッフもなぜかいなくて、そのままテレビ局出ちゃった2人で。そのまま伊香保温泉に行った。その1時間後くらいに生放送があったのに」と生放送をすっぽかし、2人で逃亡したことを告白した。

驚きの行動が明かされ、言い出したのはどちらかと聞かれると「同時です」と即答し、笑いを誘った。さらに、「後に早智子と思い出しても“同時だったよね〜”」と2人の意見が一致していたと強調。しかし、夜、温泉に入った後は「ちょっとドキドキしてきちゃって。夜中にやっぱり電話しようって。それは私が」と、連絡を入れるのは相田自身が提案したと振り返っていた。

その後、当時の番組レギュラーだったタレントのヒロミに《あの時すみませんでした》と謝罪したところ、ヒロミから《Winkがいなくなりました！》というアナウンスが館内中で流れたことを聞かされ、相田は《ことの重大さに35年経って気づいて。本当に最近…》と、反省した様子で語った。

また当時の多忙ぶりについても明かした相田。「新幹線とか、飛行機とか、海外行くときもほぼ寝られない系なんですね。ちゃんとベッドで足を伸ばさないと、自分の枕じゃないと寝られない系だったんですけど」と睡眠についてこだわりがあったものの、「本当にもう分刻みのスケジュールの頃に、新幹線で自由席でも席がないってなって。それで連結部分でしゃがんでいたら、いつの間にかそのまま寝ちゃって」と、思いもよらない場所で寝てしまったエピソードも披露している。

「どんだけ酷使されてたんだ」

「当時のアイドルというと、睡眠時間を削ってスケジュールを詰め込まれていた時代です。昔は『限界』と言い出すこと自体がNGでしたので、逃亡したのも本当に心身ともに限界だったのではないでしょうか」（前出・芸能ライター）

相田の多忙ぶりのエピソードにネット上では、

《生放送ブッチしてまで逃走するってどんだけ酷使されてたんだ……》

《Winkの当時の人気はほんとにすごかった。逃げ出したくなる気持ちも今ならわかる》

《今の時代でもタレントなんてブラックな働き方なんだから、昭和時代は地獄だろ》

など、共感と驚きの声が相次いだ。

ちなみに相田は笑顔を見せないキャラクターについては、5月放送のTBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」に出演した際に、ただ単に緊張していたためだと真相を告白した。爆笑問題の太田光から「あえてそうしてたんじゃなくて？」と聞かれると、「ずっと緊張して、テレビカメラが苦手で、生放送の」とまさかの答え。さらに「社長も毎回現場に来て、“おい！もっと笑いの練習しろ！”って」と言われ、「家でずーっと鏡の前で夜な夜なやってました。必要だと思っていたので」と明かしていた。

昭和から平成、令和へと時代が変わり、今では働き方の意識も変わっている。現代のアイドルたちは、逃走するほど過酷な働き方じゃないと良いのだが…。