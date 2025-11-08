好きな「二世タレント」ランキング！ 2位「宇多田ヒカル」を51票差で抑えた、堂々の1位は？【2025年最新】
All About ニュース編集部は10月20〜21日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「二世タレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「好きな二世タレント」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位は、宇多田ヒカルさんです。
宇多田さんは、父が音楽プロデューサーの宇多田照實さん、母は伝説の歌手・藤圭子さんという、音楽界のサラブレッド。1999年にデビューシングル『Automatic／time will tell』をリリースすると、いきなりダブルミリオンセールスを記録しました。その後も『First Love』『traveling』といった数々の名曲を生み出し、J-POP界を代表するアーティストとして君臨し続けています。
回答者からは、「親の偉大さを自覚しつつ、独自の世界観を築いているところ」（50代女性／山口県）、「宇多田ヒカルさんは、お母さんとはまったく違うジャンルの歌を歌っておられます。二世でなかったとしても、とてもすばらしい歌をつくり、歌っておられると思います。好きなアーティストです」（60代男性／新潟県）、「宇多田ヒカルさんの音楽は独自性があり、彼女の才能が光っているからです」（30代男性／東京都）といった声が寄せられました。
1位に輝いたのは、長澤まさみさんでした。
元サッカー日本代表の長澤和明さんを父に持つ長澤さんは、スポーツ界と芸能界という異なるフィールドの二世タレントです。2000年のデビュー以降、映画『世界の中心で、愛をさけぶ』や『モテキ』、『コンフィデンスマンJP』シリーズなど話題作に多数出演。長年にわたり日本のトップ俳優として活躍を続けています。
アンケートでは、「見た目が単純に好み。二世だから好きというわけじゃなくその人そのものが魅力的」（30代女性／北海道）、「演技が好きです。長澤まさみさんはいつまで経っても綺麗でドラマや映画を観ていても画面が綺麗で観ていられます」（30代女性／広島県）、「美しいし上品だし明るいので」（50代男性／愛知県）、「ご両親のことは知らないぐらい、本人が本人として人気女優さんになっているので好きです」（20代男性／神奈川県）などのコメントが集まりました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
